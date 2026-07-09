Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Ο Δένδιας θα συναντήσει τον πιλότο του φλεγόμενου μαχητικού

Snapshot Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντήσει τον πιλότο του F 16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο.

Το μαχητικό F 16 τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστο λόγο αμέσως μετά την προσγείωση.

Ο πιλότος ενδέχεται να μεταφερθεί προληπτικά στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για απαραίτητες εξετάσεις.

Ανώτατες πηγές επισημαίνουν ότι οι χειρισμοί του πιλότου ήταν υποδειγματικοί κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Τις επόμενες ώρες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναμένεται να συναντήσει τον πιλότο του μονοθέσιου μαχητικού αεροσκάφους F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, που τυλίχθηκε στις φλόγες, άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο,αμέσως μετά την πραγματοποίηση αναγκαστικής προσγείωσης στο αεροδρόμιο Ζακύνθου.

Ο πιλότος ενδέχεται να μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για προληπτικούς λόγους προκειμένου να περάσει από όλες τις απαραίτητες εξετάσεις όπως προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πάντως ο πιλότος χειρίστηκε το περιστατικό με υποδειγματικό τρόπο, ανέφεραν ανώτατες πηγές.

Ο πιλότος του μαχητικού F-16, το οποίο ήταν αναβαθμισμένο Viper και ήταν ένα εκ των 54 που έχει η Πολεμική Αεροπορία, είχε ειδοποιήσει εγκαίρως το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και την βάση στον Άραξο από όπου είχε απογειωθεί για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Σε συννενόηση που διεκπαιραιώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, ο χειριστής του μαχητικού F-16 έλαβε οδηγίες για άμεση προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Η επιλογή της αναγκαστικής προσγείωσης στη Ζάκυνθο δείχνει ότι το πρόβλημα ήταν τόσο μεγάλο που ο χειριστής του μαχητικού δεν είχε καν στη διάθεσή του τα πολύ λίγα λεπτά- 3 έως 4- που απαιτούνται για ένα F-16 προκειμένου να διανύσει την απόσταση μέχρι τον Άραξο.

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