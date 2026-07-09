Στις φλόγες F-16 στη Ζάκυνθο: Ήταν Viper, από τα πιο εξελιγμένα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας

Το συγκεκριμένο F-16 ήταν ένα από τα 54 μαχητικά που έχουν εκσυγχρονιστεί στην έκδοση Viper και θεωρείται από τα πλέον εξελιγμένα που έχει στο οπλοστάσιό της η χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Στις φλόγες F-16 στη Ζάκυνθο: Ήταν Viper, από τα πιο εξελιγμένα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας
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  • Ένα F-16 τύπου Viper της Πολεμικής Αεροπορίας τυλίχτηκε στις φλόγες στη Ζάκυνθο λόγω δυσλειτουργίας στο σύστημα πέδησης κατά την αναγκαστική προσγείωση.
  • Το F-16 Viper είναι ένα από τα 54 αναβαθμισμένα μαχητικά 4ης γενιάς της Πολεμικής Αεροπορίας με προηγμένα ηλεκτρονικά και οπλικά συστήματα.
  • Η Πολεμική Αεροπορία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας μηχανικό λάθος ή ανθρώπινο σφάλμα.
  • Το F-16 Viper διαθέτει ραντάρ AESA υψηλής ευκρίνειας, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Link-16 και μπορεί να εκτελεί πολύπλοκες αποστολές αέρος-εδάφους και αέρος-αέρος.
  • Παρά την αναβάθμιση, το F-16 Viper δεν θεωρείται επαρκές για απόλυτη υπεροχή έναντι της τουρκικής Αεροπορίας χωρίς την προσθήκη μαχητικών 5ης γενιάς όπως το F-35.
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Συναγερμός σήμανε στο Πεντάγωνο και την Πολεμική Αεροπορία το μεσημέρι της Πέμπτης όταν ένα αεροπλάνο F-16 τύπου Viper πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Το αεροσκάφος, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενδεχομένως να αντιμετώπισε δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης καθώς στο video-ντοκουμέντο που δημοσίευσε το Newsbomb φαίνεται να έχει προσγειωθεί με την «κοιλιά», χωρίς να έχουν κατέβει οι τροχοί πέδησης.

Το συγκεκριμένο F-16 ήταν ένα από τα 54 Viper που έχει η Πολεμική Αεροπορία. Τα αεροσκάφη αυτά αποκτήθηκαν ως F-16 Block 52 + Advanced και αναβαθμίζονται σταδιακά στην έκδοση Viper με ευθύνη της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίαας στην Τανάγρα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης αναμένεται να διακριβωθεί πώς ένα τόσο εξελιγμένο αεροσκάφος παρουσίασε δυσλειτουργία και τι είδους μηχανική βλάβη ήταν αυτή που οδήγησε τον χειριστή του μαχητικού σε αναγκαστική προσγείωση. Από αύριο, οι εμπειρογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας, θα πραγματοποιήσουν έρευνα για να εντοπίσουν τα αίτια του ατυχήματος.

Τα χαρακτηριστικά του F-16 Viper

Τα F-16 VIPER είναι η τελευταία έκδοση του μαχητικού 4ης γενιάς. Συγκεκριμένα το F-16V ή Viper είναι η τελευταία έκδοση του αμερικανικής σχεδίασης και κατασκευής F-16 Fighting Falcon, μαχητικού 4ης γενιάς πολλαπλών ρόλων της Lockheed Martin.

Το Viper ενσωματώνει πολύ προχωρημένες δυνατότητας ως μέρος ενός πακέτου αναβάθμισης ώστε τα F-16 να μπορούν να λειτουργούν μαζί με μαχητικά 5ης γενιάς όπως τα Stealth F-35 και F-22.

Τα F-16V μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξόντωση της αεράμυνας του εχθρού, για αποστολές αέρος-εδάφους και μάχες αέρος-αέρος.

Μπορεί επίσης να εκτελέσει αποστολές βαθιάς διείσδυσης και για αεροναυτικές επιχειρήσεις. Το αεροσκάφος αυτό κατέχει δυνατότητες εναέριας αλλαγής αποστολών και ρόλων και μπορεί να εντοπίσει και να παρακολουθεί στόχους δύσκολους στον εντοπισμό σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Επίσης μειώνει το λειτουργικό κόστος για τους χρήστες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα airforce-technology.com το F-16V αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά σε εναέριο σόου στην Σιγκαπούρη τον Φεβρουάριο του 2012.

Η διαμόρφωση Viper είναι διαθέσιμη τόσο σε νεότευκτα αεροσκάφη F-16 ή σαν συλλογή αναβάθμισης υπαρχόντων μαχητικών του τύπου αυτού.

Η Lockheed Martin έλαβε ποσό 1,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αναβάθμιση 145 μαχητικών F-16A/B Block 20 για την Ταιβάν τον Οκτώβριο του 2012, στην έκδοση VIPER.

Ανάμεσα στις βελτιώσεις παρέχονται αναβαθμισμένος υπολογιστής αποστολής, ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης τελευταίας τεχνολογίας και πολύχρωμες οθόνες με μεγάλη ανάλυση. Παρέχεται επίσης κράνος με ενσωματωμένα σκοπευτικά.

Στα VIPER υπάρχει αναβαθμισμένο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Link-16 και αναγνώρισης εχθρού ή φίλου.

Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο σύστημα ακριβείας GPS με αυτοματοποιημένο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης στο έδαφος, που ειδοποιεί τον πιλότο όταν πετάει πολύ χαμηλά με μικρή ορατότητα.

Ανάμεσα στα οπλικά συστήματα που το F-16V είναι πύραυλοι αέρος-αέρος υπέρυθρης καθοδήγησης AIM-9 Sidewinder, Magic II και ASRAAM και μεγάλου βεληνεκούς με καθοδήγηση ραντάρ AIM-7, Sky Flash και AIM-120.

Μπορεί επίσης να εκτοξεύσει τους πυραύλους με διευρυμένο «οπτικό πεδίο» AIM-9X, Python IV, AIM-132 ASRAAM και IRIS-T.

Για στόχους στην θάλασσα μπορεί να «φορέσει» τους πυραύλους AGM-119/AGM-84/AGM-65G και τους AGM-65 Maverick για στόχους στο έδαφος.

Παράλληλα μπορεί να εκτοξεύσεις βόμβες καθοδηγούμενες με λέιζερ GBU-15 και διανομείς βομβιδίων.

Το ισχυρό όπλο όμως του Viper είναι το ραντάρ AESA που το δίνει την δυνατότητα στοχοποίησης παντός καιρού με υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση.

Επίσης δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης στόχων σε αέρα και έδαφος.

Οι δυνατότητες του ραντάρ πολλαπλασιάζονται με το σκοπευτικό σύστημα Sniper.

Ο κινητήρας Pratt & Whitney F100-PW-229 ή ο General Electric F110-GE-129 που μπορεί να χρησιμοποιήσει δίνουν μεγάλη ισχύ.

Ο F100-PW-229 δίνει ώθηση 29,100 λιβρών ενώ ο F110-GE-129 δίνει ώθηση 29,500 λιβρών. Το αεροσκάφος μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα που φτάνει τα 2 Mach 2 και μπορεί να διανύσει φορτωμένο με οπλικά συστήματα αποστάσεις 1,740 ναυτικά μίλια.

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