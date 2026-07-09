Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 7 το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

Snapshot Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 19:00 λόγω αναγκαστικής προσγείωσης F-16.

Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο και η Πυροσβεστική κατέσβησε φωτιά που προκλήθηκε.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά γραφεία για ενημερώσεις σχετικά με τις πτήσεις τους. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον μέχρι τις 19:00, δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, ενώ άγνωστο αυτή τη στιγμή παραμένει, εάν θα ματαιωθούν όλες οι πτήσεις της ημέρας.

Νωρίτερα σήμερα (09/07/2026), στις 13:45, ένα αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, το αεροσκάφος συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο. Στο σημείο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατέσβησαν την φωτιά.

Μέχρι να καθαριστεί ο αεροδιάδρομος από τον αφρό πυρόσβεσης και να ολοκληρωθεί η αυτοψία από εμπειρογνώμονες, δεν θα πραγματοποιηθούν πτήσεις. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται την επόμενη ώρα.

Η ανακοίνωση του αεροδρομίου της Ζακύνθου, αναφέρει:

«Λόγω αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου "Διονύσιος Σολωμός", η λειτουργία του διαδρόμου θα ανασταλεί για επιχειρησιακούς λόγους μέχρι νεοτέρας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, συνιστάται στους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται την αεροπορική εταιρεία και τα ταξιδιωτικά τους γραφεία, για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες πτήσεις».

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