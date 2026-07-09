«Συμφωνία αυτοκτονίας»: Τραγικές λεπτομέρειες για την οικογένεια που πήδηξε από τον 36ο όροφο

Η αιτία θανάτου του 9χρονου γιου δεν μπορεί ακόμα να διαπιστωθεί, ενώ οι γονείς πέθαναν από πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από την πτώση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Συμφωνία αυτοκτονίας»: Τραγικές λεπτομέρειες για την οικογένεια που πήδηξε από τον 36ο όροφο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η οικογένεια Ινδών έπεσε από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη στο Νότιο Λονδίνο, με τους γονείς να πεθαίνουν από πολλαπλά τραύματα και την αιτία θανάτου του 9χρονου γιου να παραμένει αδιευκρίνιστη.
  • Η υπόθεση θεωρείται πιθανή «συμφωνία αυτοκτονίας», ενώ η αστυνομική έρευνα και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις συνεχίζονται.
  • Ο παιδοπαθολόγος θα χρειαστεί τουλάχιστον έξι μήνες για να συντάξει έκθεση σχετικά με τον θάνατο του γιου.
  • Οι γονείς εργάζονταν σε υψηλόβαθμες θέσεις ως σύμβουλοι, ενώ ο γιος τους είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
  • Η οικογένεια είχε επιστρέψει στην Ινδία για ιατρική περίθαλψη του παιδιού πριν από έξι χρόνια, αλλά επανήλθε στην Αγγλία λόγω αποτυχίας βελτίωσης της υγείας του.
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Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την πτώση ολόκληρης οικογένειας από τον 36ο όροφο από τον ουρανοξύστη Highpoint, στο Νότιο Λονδίνο, στα τέλη Μαΐου, καθώς η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του 9χρονου.

Η Aντίτι Παραλκάρ, 46 ετών, ο Ρακές Ναραγιάν Πάι, 47 ετών, και ο γιος τους Σιντ, 9 ετών εκφράζονται φόβοι ότι πέθαναν σε μια προφανή συμφωνία «αυτοκτονίας».

Οι τρεις κηρύχθηκαν νεκροί στο σημείο λίγο μετά την άφιξη των συνεργείων έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο κατά την ακροαματική διαδικασία της έρευνας σε δικαστήριο του Λονδίνου κατατέθηκε ότι οι γονείς πέθαναν από «πολλαπλά τραύματα», αλλά η αιτία θανάτου του γιου τους είναι απροσδιόριστη.

Η βοηθός ιατροδικαστή Μισέλ Χέιστ είπε ότι η επίσημη ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα διαβατήρια της οικογένειας, τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμά τους.

Η Χέιστ ανέβαλε την έρευνα μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική διερεύνηση, για να διασφαλίσει ότι δεν «παρεμβαίνει» στις αστυνομικές διαδικασίες.

Ο ντετέκτιβ από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, είπε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς πραγματοποιούνται παθολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις και εξετάζουν στοιχεία για να καταλάβουν τι συνέβη.

Πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν «τουλάχιστον έξι μήνες» για να συντάξει ο παιδοπαθολόγος μια έκθεση για τον θάνατο του Σιντ.

Ο Ρακές και η Αντίτι, με καταγωγή από την Ινδία, εργάζονταν και οι δύο σε θέσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές ως σύμβουλοι.

Ο πατέρας, ο οποίος ήταν γνωστός ως Ρόμπιν, εργαζόταν στα οικονομικά ενώ η Αντίτι εργαζόταν σε διάφορες ανώτερες θέσεις στις κατασκευές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέφερε από προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω της υγείας του γιου της.

Ο εννιάχρονος δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν μερικώς ανάπηρος και έπασχε επίσης από μαθησιακές δυσκολίες και νεφρική νόσο.

Η οικογένεια επέστρεψε στην Ινδία για να λάβουν εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια για τον Σιντ πριν από περίπου έξι χρόνια, αλλά γύρισε στην Αγγλία όταν οι γιατροί απέτυχαν να βελτιώσουν την κατάστασή του.

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