Οικογενειακή τραγωδία στό Λονδίνο: Γονείς βούτηξαν στο κενό από ουρανοξύστη μαζί με τον γιο τους

Snapshot Ένα εύπορο ζευγάρι στο Λονδίνο και ο ανίατα άρρωστος γιος τους βούτηξαν από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη και σκοτώθηκαν στις 27 Μαΐου.

Ο γιος, που είχε μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία και νεφρική νόσο, είχε πάρει πρόσφατα εξιτήριο από το νοσοκομείο για να πεθάνει στο σπίτι.

Οι γονείς αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, με τη μητέρα να υποφέρει από κατάθλιψη λόγω της κατάστασης του γιου τους.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει προσωρινά στην Ινδία για ιατρική βοήθεια και υποστήριξη πριν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες των θανάτων, οι οποίοι θεωρούνται απροσδόκητοι, ενώ η κοινότητα και οι φίλοι εκφράζουν σοκ και αβεβαιότητα για τα αίτια. Snapshot powered by AI

Μια μητέρα, ένας πατέρας και ένα εννιάχρονο αγόρι έπεσαν από έναν πολυτελή ουρανοξύστη στο Λονδίνο και σκοτώθηκαν, λίγες ημέρες αφότου ο ανίατα άρρωστος γιος τους πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο για να πεθάνει στο σπίτι, αποκαλύπτει η Daily Mail. Ο 47χρονος Ρακές Πάι, η 46χρονη Αντίτι Παραλκάρ και ο γιος τους Σιντ έπεσαν από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στον 36ο όροφο του ουρανοξύστη Highpoint στην περιοχή Έλεφαντ εντ Κάστλ, στο νότιο Λονδίνο, το πρωινό της 27ης Μαΐου.

Το εύπορο ζευγάρι με καταγωγή από την Ινδία και χωρίς οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, εργαζόταν και οι δύο ως σύμβουλοι με τον Ρακές, να ειδικεύεται στα χρηματοοικονομικά και την Αντίτι να κατέχει διάφορες ανώτερες θέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Φίλοι αποκάλυψαν ότι η τελευταία υπέφερε από κατάθλιψη και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω της πάθησης του γιου της.

Ο Σιντ, ο οποίος γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορούσε να μιλήσει, είχε μερική αναπηρία και υπέφερε επίσης από μαθησιακές δυσκολίες και νεφρική νόσο. Έπρεπε να κάνει κατ' οίκον εκπαίδευση με την Άντιτι, την οποία οι φίλοι της αποκαλούσαν χαϊδευτικά ως Άντι να έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την εκπαίδευσή του.

Tragedy that led to wealthy consultant mother, father and terminally ill son falling to their death from luxury London tower block



A mother, father and nine-year-old boy plunged to their deaths from a luxury London high-rise in a suspected murder-suicide after their terminally… pic.twitter.com/EzXi0rhx7W — News News News (@NewsNew97351204) June 9, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία πιστεύεται ότι συνέβη αφού ο Σιντ, το μοναχοπαίδι του ζευγαριού, δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να καταρρεύσει ψυχολογικά. Φίλοι αποκάλυψαν ότι το ζευγάρι έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσει στην Ινδία πριν από περίπου έξι χρόνια, για να λάβει ιατρική βοήθεια από ειδικούς και η Αντίτι να λάβει περισσότερη υποστήριξη από φίλους και συγγενείς στη Βομβάη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Φέρεται να επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι, αφού οι γιατροί στην Ινδία δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την κατάσταση του Σιντ. Ένας φίλος είπε: «Ήταν τεράστιο άγχος και για τους δύο, αλλά η Άντι ειδικότερα δυσκολεύτηκε να αντεπεξέλθει σε αυτό που συνέβαινε. Δεν είχε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκανε επίσης μια πολύ απαιτητική δουλειά, οπότε ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτήν να διαχειριστεί τα πάντα. Είχε τρομερή επίδραση στην ψυχική της υγεία και νομίζω ότι μπορεί να ήταν υπερβολικό για εκείνη. Ήταν μια υπέροχη οικογένεια και είμαστε όλοι πολύ σοκαρισμένοι από αυτό που συνέβη.»

Η Αντίτι Παραλκάρ

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου θα καθοριστούν σε έρευνα, με αρκετούς φίλους πάντως να αμφισβητούν τη θεωρία οποιασδήποτε «συμφωνίας αυτοκτονίας». «Τίποτα από αυτά δεν βγάζει νόημα για εμάς επειδή ενώ ήταν προφανές ότι ο Άντι δυσκολευόταν, ο Ρόμπιν ήταν ο πιο ψύχραιμος από τους δύο. Στην πραγματικότητα, χειριζόταν τα πράγματα αρκετά καλά δεδομένης της ασθένειας του Σιντ και της πίεσης που δέχονταν όλοι. Ας ελπίσουμε ότι η έρευνα θα φτάσει στο βάθος του τι συνέβη, γιατί προς το παρόν, κανείς μας δεν έχει ιδέα.»

Και οι δύο γονείς σπούδασαν σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ινδίας πριν μετακομίσουν στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου και ξεχώρισαν στην καριέρα τους. Διατηρούσαν τη δική τους επιχείρηση συμβούλων και ζούσαν στο πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων όπου το ενοίκιο κοστίζει έως και 3.800 λίρες το μήνα.

Πριν φύγει για την Ινδία πριν από έξι χρόνια, το ζευγάρι είχε στην κατοχή του και ζούσε στο ισόγειο ενός σπιτιού που βρισκόταν σε έναν κομψό, μεσοαστικό δρόμο στο Κλάπαμ, στο νότιο Λονδίνο. Νοίκιασαν το διαμέρισμα αξίας 500.000 λιρών όσο βρίσκονταν στην Ινδία και αφού επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αγόρασαν το παραπάνω διαμέρισμα. Ζούσαν στον πύργο Highpoint μόνο προσωρινά και είχαν σχέδια να μετατρέψουν τα δύο διαμερίσματά τους στο Κλάπαμ σε ένα ενιαίο σπίτι, όπου θα ήθελαν να ζήσουν αφού αγαπούσαν την περιοχή.

Οι συνάδελφοι περιέγραψαν τον Ρακές ως «άνθρωπο ταπεινό» που βοηθούσε εθελοντικά ασθενείς με Αλτσχάιμερ στο Φιλανθρωπικό ίδρυμα της Εταιρείας που βοηθά άτομα με άνοια και στο Thomas Pocklington Trust που υποστηρίζει τυφλούς. Η σύζυγός του ήταν σύμβουλος στον κατασκευαστικό κλάδο, αναλαμβάνοντας μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης επενδύσεων στο Heathrow. Ένας πρώην προϊστάμενος την περιέγραψε ως «πιστή και εργατική» και είπε ότι ήταν «ευχάριστο» να βρίσκεται κανείς κοντά της.

Το ζευγάρι και ο Σιντ βρέθηκαν νεκροί στην αυλή του πολυτελούς ουρανοξύστη τους. Αστυνομία και πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή την οικογένεια, χωρίς όμως επιτυχία. Πολλοιί κάτοικοι και το προσωπικό του κτηρίου είδαν την οικογένεια να πέφτει και περιγράφουν ότι ένιωσαν «τραυματισμένοι». Ένας είπε ότι επικρατεί μια ζοφερή ατμόσφαιρα στο κτίριο.

Ο Νιλ Κόιλ, βουλευτής του Μπέρμοντσεϊ και του Όλντ Σάουθγουορκ, δήλωσε στην Daily Mail ότι ολόκληρη η κοινότητα θρηνεί. «Αυτό το φρικτό περιστατικό έχει στεναχωρήσει πολύ ολόκληρη την κοινότητά μας. Κανείς δεν ξέρει τι πέρασε από το μυαλό της οικογένειας σε αυτές τις τραγικές συνθήκες.» είπε. Και πρόσθεσε: «προτρέπω όποιον αγωνίζεται να ζητήσει βοήθεια. Ελπίζω επίσης να υπάρξει υποστήριξη για τους ντόπιους που είδαν τι συνέβη εκείνο το πρωί και επηρεάστηκαν βαθιά από αυτό και ευχαριστώ για άλλη μια φορά την αστυνομία και άλλους για τις αρχικές τους προσπάθειες να σώσουν ζωές.»

Το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών μετονομάστηκε σε UNCLE Elephant and Castle το 2018. Πλέον διαθέτει ένα μπαρ Sky Lounge στον τελευταίο όροφο, γυμναστήριο στις εγκαταστάσεις του και υπόγειο πάρκινγκ. Στεγάζει 458 πολυτελή διαμερίσματα, τα οποία ενοικιάζονται κυρίως από εύπορους φοιτητές από την Ανατολική Ασία και νέους επαγγελματίες της μεσαίας τάξης. Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι θάνατοι αντιμετωπίζονται ως «απροσδόκητοι». «Οι ντετέκτιβ διεξάγουν έρευνα μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων μετά από πτώση από ύψος την Τετάρτη» δήλωσε εκπρόσωπός της.

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