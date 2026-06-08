Θάνατος μυστήριο για τριμελή οικογένεια: Βούτηξε στο κενό από τον 36ο όροφο πολυτελούς κτηρίου

Snapshot Μια τριμελής οικογένεια βρέθηκε νεκρή μετά από πτώση από τον 36ο όροφο πολυτελούς διαμερίσματος στο νότιο Λονδίνο.

Οι συνθήκες του θανάτου παραμένουν ασαφείς και η αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως απροσδόκητο θάνατο.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν φωνές και φασαρία από το διαμέρισμα της οικογένειας πριν το συμβάν.

Υπάρχει αμφιβολία μεταξύ των κατοίκων για το πώς συνέβη η πτώση, λόγω της ύπαρξης ψηλών γυάλινων φραγμάτων στο μπαλκόνι.

Οι συγγενείς της οικογένειας έχουν ενημερωθεί, ενώ η αστυνομία έχει αυξήσει την παρουσία της στην περιοχή και έχει κλείσει προσωρινά δρόμους. Snapshot powered by AI

Πυκνό μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες θανάτου μιας τριμελούς οικογένειας, η οποία φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, όπου διέμενε σε πολυτελές συγκρότημα του Λονδίνου.

Ο άνδρας, η γυναίκα και το παιδί βρέθηκαν νεκροί την περασμένη Τετάρτη αφού έπεσαν στην αυλή από τον 36ο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου, στο νότιο Λονδίνο.

Η οικογένεια ζούσε στον πύργο Highpoint, όπου στεγάζονταν 458 πολυτελή διαμερίσματα που νοικιάζονταν κυρίως από διεθνείς φοιτητές με πλούσια υπόβαθρα από την Ανατολική Ασία και νέους επαγγελματίες της μεσαίας τάξης.

Το τετράγωνο κάποτε στέγαζε περισσότερους από 500 αιτούντες άσυλο που το χαρακτήρισαν «ξενώνα από την κόλαση».

Αλλά αφού ανακατασκευάστηκε από τον καναδικό όμιλο ακινήτων, τώρα διαθέτει ένα μπαρ στον τελευταίο όροφο του Sky Lounge, ένα γυμναστήριο στις εγκαταστάσεις, έναν χώρο συνεργασίας και υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Έχει τη φήμη πως είναι το ψηλότερο κτίριο κατοικιών του Λονδίνου.

Οι κάτοικοι μπορούν να δουν το London Eye, το στάδιο Wembley και τον ποταμό Τάμεση από τα μπαλκόνια τους και να αισθάνονται ασφαλείς με το 24ωρο θυρωρείο και την υπηρεσία ασφαλείας.

Τα στούντιο διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου στο τετράγωνο κοστίζουν 2.700 λίρες το μήνα, ενώ τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων κοστίζουν 3.800 λίρες το μήνα για ενοικίαση.

Μόνο λίγες οικογένειες κατοικούν στα μοντέρνα διαμερίσματα.

Οι άνθρωποι που ζούσαν στο τετράγωνο είπαν ότι δεν γνώριζαν την ταυτότητα της οικογένειας που πέθανε.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν «κραυγές και κραυγές» από το διαμέρισμα της οικογένειας τις εβδομάδες πριν την τραγική πτώση.

June 3: Wealthy family of 3 plunged 400ft from a high rise block of flats, the man, woman & child lived in Highpoint tower, home to 458 opulent apartments mostly rented by international students from wealthy backgrounds in East Asia



Apartments: 458 = 17 (Q)



Four hundred feet… pic.twitter.com/ymwthaA8tb — Codey369 (@Codeym369) June 8, 2026

Κάποιοι ωστόσο παραμένουν δύσπιστοι για το σενάριο της «πτώσης»: «Είναι αδύνατο ακόμη και για έναν ψηλό ενήλικα να πέσει μέσα από τα γυάλινα φράγματα εδώ. Τα εμπόδια είναι υψηλότερα από το ύψος του στήθους».

Στους κατοίκους εστάλη ένα email την επομένη της τραγωδίας που τους προειδοποιούσε για αυξημένη αστυνομική παρουσία και προσωρινό κλείσιμο δρόμων.

Εκπρόσωπος της Met Police είπε ότι ερευνούν τους θανάτους, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως απροσδόκητοι, και οι πλησιέστεροι συγγενείς τους έχουν ενημερωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η εθνικότητα των θυμάτων ή κάποιο άλλο στοιχείο.

Σε δηλώσεις τους, στη SUN ο βουλευτής της περιφέρειας Bermondsey και Old Southwark, Νιλ Κόιλ, ανέφερε ότι, πρόκειται για Ινδούς, κατονομάζοντας τον πατέρα ως Rakesh και τη μητέρα ως Aditi.

Το ζευγάρι, που πιστεύεται ότι γεννήθηκε στην Ινδία το 1979, λέγεται ότι ζούσε εκεί με τον γιο του Σιντ, εννέα ετών, ο οποίος πιστεύεται ότι γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά φέρεται να έπασχε από σοβαρή νεφρική νόσο.