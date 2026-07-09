Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθεί καταιγίδα στην Αττική
Αλλάζει για λίγο το σκηνικό του καιρού
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- Σήμερα στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, με περιορισμένη πτώση της θερμοκρασίας.
- Η καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται περίπου στις 3 το μεσημέρι.
- Στα βόρεια προάστια οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν νωρίτερα από το κέντρο της πόλης.
- Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από τις βραδινές ώρες.
Ανάπαυλα από το καλοκαίρι σήμερα στην Αττική καθώς θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες ενώ ο υδράργυρος δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη πτώση.
Έτσι, σύμφωνα με το Meteo.gr αναμένεται καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας περίπου στις 3 το μεσημέρι ενώ στα βόρεια προάστια οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσεουν λίγο νωρίτερα.
Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
O καιρός στα Βόρεια Προάστια
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