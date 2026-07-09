Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθεί καταιγίδα στην Αττική

Snapshot Σήμερα στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, με περιορισμένη πτώση της θερμοκρασίας.

Η καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται περίπου στις 3 το μεσημέρι.

Στα βόρεια προάστια οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν νωρίτερα από το κέντρο της πόλης.

Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από τις βραδινές ώρες. Snapshot powered by AI

Ανάπαυλα από το καλοκαίρι σήμερα στην Αττική καθώς θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες ενώ ο υδράργυρος δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη πτώση.

Έτσι, σύμφωνα με το Meteo.gr αναμένεται καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας περίπου στις 3 το μεσημέρι ενώ στα βόρεια προάστια οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσεουν λίγο νωρίτερα.

Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

O καιρός στα Βόρεια Προάστια

Διαβάστε επίσης