Η Ευρώπη «ψήνεται» – Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που γνώρισε η δυτική Ευρώπη

Snapshot Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος Ιούνιος στην ιστορία της δυτικής Ευρώπης, με μέση θερμοκρασία 20,74℃, 3℃ πάνω από το φυσιολογικό των ετών 1991-2020.

Το Copernicus κατέγραψε τον Ιούνιο του 2026 ως τον δεύτερο θερμότερο Ιούνιο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία να ενισχύουν την εμφάνιση πιο εντατικών και παρατεταμένων καυσώνων.

Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για άμεση επίτευξη ουδετερότητας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία τον Ιούνιο ξεπέρασε κατά 1,39℃ τον μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900), επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Snapshot powered by AI

Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα, αποκαλύπτει σήμερα το παρατηρητήριο του κλίματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η «Γηραιά Ήπειρος» αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα.

Η μέση θερμοκρασία στη δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74℃ τον περασμένο μήνα, με άλλα λόγια ήταν 3℃ πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991 – 2020, όπως αναφέρει το ινστιτούτο στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφεί μόλις τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

«Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή», τόνισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων, διακυβερνητικό οργανισμό που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο.

«Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο», θύμισε, επισημαίνοντας τις αλλαγές στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ως μία από τις αιτίες.

«Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σ’ έναν πιο θερμό κόσμο και θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες», προσέθεσε, καλώντας να υπάρξει ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου «το συντομότερο».

Τον Ιούνιο, οι θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν κατά 1,39℃ τον εκτιμώμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής (1850 – 1900), αναφέρεται ακόμη στην έκθεση του Ινστιτούτου.

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