Ιταλία: Προ των πυλών και τρίτο κύμα καύσωνα - Θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο

Snapshot Έρχεται τρίτο κύμα καύσωνα στην Ιταλία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και 42 βαθμούς Κελσίου μεταξύ 15 και 20 Ιουλίου.

Από αύριο η θερμοκρασία στη βορειοανατολική Ιταλία θα φτάσει τους 39 βαθμούς με υψηλή υγρασία.

Ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδηνία, όπου οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς από Πέμπτη έως το Σαββατοκύριακο.

Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές της Σαρδηνίας, με την ιταλική δασική υπηρεσία και ελικόπτερα να επιχειρούν την κατάσβεσή τους. Snapshot powered by AI

Ένα έντονο, τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλία. Πιο αναλυτικά, από αύριο στα βορειοανατολικά της χώρας το θερμόμετρο πρόκειται να σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς, με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του σαββατοκύριακου, ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και στην Σαρδηνία όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ιταλών μετεωρολόγων, από τις 15 μέχρι τις 20 Ιουλίου η ζέστη στην ιταλική χερσόνησο μπορεί να γίνει ακόμη εντονότερη και να αγγίξει τους 42 βαθμούς. Χθες και σήμερα, τέλος, σειρά πυρκαγιών ξέσπασε σε πολλά σημεία της Σαρδηνίας, στις περιοχές Ελμας, Καρμπόνια και έξω από την πόλη Νουόρο. Τις προσπάθειες κατάσβεσης έχουν αναλάβει οι άνδρες και γυναίκες της ιταλικής δασικής υπηρεσίας, με την αρωγή ελικοπτέρων.

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