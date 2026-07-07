ΠΟΥ: Επείγουσα συνάντηση με εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών κρατών για την αντιμετώπιση του καύσωνα

Snapshot Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πραγματοποίησε επείγουσα συνάντηση με 41 ευρωπαϊκές χώρες για την αντιμετώπιση του ακραίου καύσωνα και την προστασία των πολιτών.

Λιγότερες από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρμόσει στρατηγικά σχέδια για την αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών.

Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν 3.700 πλεονάζοντες θανάτους λόγω του καύσωνα, με τον απολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί.

Ισπανία και Γαλλία βρίσκονται σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό αντίστοιχα, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και 42 βαθμούς Κελσίου.

Οι ειδικοί συνδέουν τον παρατεταμένο και έντονο καύσωνα με την κλιματική αλλαγή και επισημαίνουν την ανάγκη για βελτιωμένα συστήματα υγείας και προληπτικά μέτρα. Snapshot powered by AI

Επείγουσα συνάντηση με εκπροσώπους την κρατών της Ευρώπης πραγματοποίησε εχθές, Δευτέρα, ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σχετικά με τον ακραίο καύσωνα που πλήττει τις περισσότερες χώρες.

Ο Χανς Κλούγκε, προειδοποίησε ότι οι χώρες που λαμβάνουν σχέδια δράσης για την υγεία σχετικά με τους καύσωνες μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα τον πληθυσμό τους. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερες «φονικές εβδομάδες».

Λιγότερες από τις μισές χώρες έλαβαν μέτρα για τον καύσωνα

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων από 41 κράτη μέλη του ΠΟΥ, συζητήθηκαν τα διδάγματα που πήραν οι χώρες μετά από τις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά και επιπλέον στρατηγικές που μπορούν να λάβουν για να αποτρέψουν τους θανάτους.

Ο Κλούγκε είπε ότι λιγότερες από τις μισές χώρες της Ευρώπης, μέλη του ΠΟΥ, εφάρμοσαν στρατηγικά σχέδια για την αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν 3.700 πλεονάζοντες θανάτους με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προσωρινός και πιθανόν να αυξηθεί.

«Το έργο τώρα πρέπει να γίνει σε δύο μέτωπα: να διορθωθεί ό,τι απέτυχε τις τελευταίες εβδομάδες πριν ενσκήψει ο επόμενος καύσωνας και να δομηθεί το είδος αυτό του συστήματος υγείας που δεν ανταποκρίνεται απλώς στις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά είναι και προετοιμασμένο γι' αυτές», κατέληξε ο Κλούγκε.

Today in Copenhagen, I opened the first meeting of the WHO/Europe Scientific Advisory Board, which brings together 12 outstanding academic experts from across disciplines, generations and our Region.



This Board fulfils a commitment under our Second European Programme of Work,… pic.twitter.com/uZPNAIDH4t — Hans Kluge (@hans_kluge) July 6, 2026

Παρατεταμένος ο καύσωνας στην Ευρώπη

Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι το κύμα καύσωνα που διήρκεσε από τις 20 ως τις 28 Ιουνίου ήταν το σφοδρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστροφές στις υποδομές και υπερφορτώνοντας τα συστήματα υγειονομικής φροντίδας.

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν σίγουρα προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Η θερμοκρασία σε τμήματα της Ευρώπης ανήλθε στη διάρκεια του καύσωνα στους 40 βαθμούς. ενώ σε πολλές περιπτώσεις τους ξεπέρασε.

Κόκκινος συναγερμός σε Ισπανία και Γαλλία

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής Ισπανίας, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου.

Ο κόκκινος συναγερμός, ο οποίος αφορά τμήμα της Καταλονίας, της περιφέρειας της Βαλένθιας και αυτής της Σαραγόσα, σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο» με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» στα αγαθά και στον πληθυσμό. Ο νέος αυτός καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί ως την Πέμπτη.

Παράλληλα, ο καύσωνας στη Γαλλία επιστρέφει λίγες μόλις ημέρες μετά το πολύμηνο κύμα ακραίας ζέστης που έπληξε τη χώρα, με τις αρχές να θέτουν επτά νομούς του νότου σε πορτοκαλί συναγερμό και τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, από το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής αυξημένη επιτήρηση ισχύει για τους νομούς Αρντές, Οντ, Ντρομ, Γκαρ, Βοκλίζ, Ερό και Ανατολικά Πυρηναία, όπου η ζέστη αναμένεται να ενταθεί σημαντικά μέσα στην ημέρα.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μέγιστες θερμοκρασίες μεταξύ 35 και 37 βαθμών, ενώ σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

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