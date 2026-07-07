Δωμάτια με πάγο, χιονοθύελλες και σπα στους -11 βαθμούς: Πώς «ξορκίζουν» οι πλούσιοι τον καύσωνα

Για να νικήσουν τη ζέστη, οι πλούσιοι χτίζουν δωμάτια με χιόνι, σε μία τάση που κερδίζει έδαφος

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Δωμάτια με πάγο, χιονοθύελλες και σπα στους -11 βαθμούς: Πώς «ξορκίζουν» οι πλούσιοι τον καύσωνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι πλούσιοι αντιμετωπίζουν τον καύσωνα δημιουργώντας εσωτερικά δωμάτια με τεχνητό χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες.
  • Χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνολογίες για τη δημιουργία και διατήρηση χιονιού σε εσωτερικούς χώρους, όπως σε σπίτια και γιοτ.
  • Δισεκατομμυριούχοι όπως ο Μουκές Αμπάνι και ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν διαθέτουν τέτοιους παγωμένους χώρους στα πολυτελή καταλύματά τους.
  • Η τάση αυτή συνδέεται με την αύξηση της ζήτησης για σπα που συνδυάζουν θερμές και ψυχρές θεραπείες για ευεξία και μακροζωία.
  • Τα δωμάτια χιονιού πλέον κατασκευάζονται και για πελάτες με υψηλό εισόδημα σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ, με δυνατότητα εξατομίκευσης σχεδιασμού και υλικών.
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Πριν από λίγες ημέρες το θερμόμετρο στο Φρίσκο του Τέξας ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Kελσίου. Ενώ η άσφαλτος έλιωνε κάτω από τον καυτό ήλιο, η Κέιτελιν Σέμπλερ χαλάρωνε σε ένα δωμάτιο που έμοιαζε με κομψό ψυγείο. Ντυμένη με μια ρόμπα, με ένα ποτό στο χέρι, έγραφε στο ημερολόγιό της κάτω από μια απαλή χιονόπτωση. «Είναι μια ωραία καταιγίδα, όχι χιονοθύελλα», είπε η Σέμπλερ, συνιδιοκτήτρια ενός πολυτελούς σπα, από το ειδικά κατασκευασμένο εσωτερικό ιγκλού της. «Κάτι που θα θέλατε να απολαύσετε».

Στη λίστα με τις απίθανες τρέλες που είναι τώρα διαθέσιμες για τους πλούσιους, ας προσθέσουμε... το δωμάτιο με χιόνι. Καθώς το μεταβαλλόμενο κλίμα προκαλεί χάος στις εποχές, οι άνθρωποι με πολλά χρήματα δημιουργούν τις δικές τους. Εξοπλίζουν τα σπίτια τους (ακόμα και τα γιοτ τους) με εσωτερικούς χειμερινούς χώρους θαυμάτων, με τη βοήθεια εταιρειών όπως η ιταλική εταιρεία TechnoAlpin, η οποία προμηθεύει με τεχνητό χιόνι τα χιονοδρομικά και μια αμερικανική εταιρεία, η Spa Butler.

Ένα δωμάτιο χιονιού είναι λίγο πολύ το αντίθετο μιας σάουνας - ένας χώρος σαν σπηλιά από πάγο και χιόνι. Σε ορισμένα, λευκές νιφάδες κατεβαίνουν απαλά από την οροφή για να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι βρίσκεστε μέσα σε μια χιονόμπαλα.
Τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι παγωμένοι ψυκτικοί θάλαμοι αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους βρίσκονται στην κορυφή...του οικονομικού Έβερεστ, γράφουν οι New York Times.

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Δωμάτιο χιονιού της Technoalpin

Ο δισεκατομμυριούχος πετροχημικών Moυκές Αμπάνι εγκατέστησε ένα χειμερινό «καταφύγιο» στην Αντίλια, τον ουρανοξύστη στη Βομβάη της Ινδίας, που η οικογένειά του αποκαλεί σπίτι. Το σούπερ γιοτ Serene 440 ποδιών, που ανήκει στον πρίγκιπα διάδοχο Mοχάμεντ Μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, διαθέτει επίσης ένα.

Πριν από μια δεκαετία, όταν η τεχνολογία για τη δημιουργία χιονιού σε εσωτερικούς χώρους ήταν στην πρώιμη φάση της, οι χώροι χιονιού ήταν μια καινοτομία για τους υπερπλούσιους. Η Σάρα Μπρένινγκερ, διευθύντρια μάρκετινγκ της TechnoAlpin, δήλωσε ότι η εταιρεία «έπρεπε να μάθει πώς ένα κανόνι χιονιού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους».

Αποδείχθηκε ότι η εκτόξευση ενός πολτού από παγωμένο νερό και πεπιεσμένο αέρα σε μια πίστα σκι είναι ένα πράγμα. Αλλά η μετατροπή του μέρους ενός σπιτιού ή μιας καμπίνας σκάφους σε μια μικροσκοπική τούνδρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
«Έπρεπε να μάθουμε σε αυτό το πρώιμο στάδιο όχι μόνο πώς να δημιουργούμε χιόνι σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και πώς να δροσίζουμε την ατμόσφαιρα, πώς το χιόνι θα παραμείνει εκεί», δήλωσε

Σχεδιάζοντας το δωμάτιο χιονιού στο Serene, η σχεδιάστρια Πασκάλ Ρέιμοντ πήρε στυλιστικά στοιχεία από τον ιδιοκτήτη του γιοτ εκείνη την εποχή, τον μεγιστάνα των οινοπνευματωδών ποτών Γιούρι Σέφλερ, ο οποίος λέγεται ότι ήθελε όπου και να βρίσκεται να νιώθει οτι είναι στην πατρίδα του με θερμοκρασίες υπό το μηδέν στα υψίπεδα της κεντρικής Ρωσίας.

Ο Μπιλ Γκέιτς πλήρωσε κάποτε 5 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα για να ναυλώσει το γιοτ για μια οικογενειακή εκδρομή. Οι αναβαθμίσεις στο χιονοθάλαμο του Serene ωστόσο έγιναν όταν το γιοτ αποκτήθηκε από τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, ο οποίος φέρεται να το διατηρεί κρύο στους -11 βαθμούς Κελσίου και το είχε προγραμματίσει να παράγει...χιονοπτώσεις με ηλεκτρονικό σήμα.

Σήμερα, οι χιονοθάλαμοι αποτελούν κλασικό δέλεαρ στις αίθουσες πωλήσεων ναυπηγείων, δήλωσε ο Kέβιν Κράμερ, μεσίτης στην Burgess Yachts στο Άσπεν του Κολοράντο. «Παλιότερα, ο σχεδιασμός των γιοτ αφορούσε το ποτό, τα πάρτι και πολλά μπαρ», είπε. «Τώρα η εστίαση είναι σε μεγάλο βαθμό στη φυσική κατάσταση και τη μακροζωία».

Τα δωμάτια χιονιού πρόσθεσε, ευθυγραμμίζονται με μια ευρύτερη τάση σπα που ευνοεί την εναλλαγή της θερμής και κρύας θεραπείας. «Μια βουτιά στον πάγο έχει μικρότερο αποτύπωμα και είναι πολύ πιο εύκολο να σχεδιαστεί», είπε ο Kράμερ. «Αλλά τα δωμάτια χιονιού είναι μόνο για την κορυφή της οικονομικής πυραμίδας».

Σταδιακά, και ίσως αναπόφευκτα, τα δωμάτια χιονιού έχουν πρόσφατα μπει στη ζωή οποιουδήποτε είναι πρόθυμος να ξοδέψει 130.000 δολάρια ή περισσότερα για να δημιουργήσει μια χειμωνιάτικη σκηνή στο σπίτι του. Δεκάδες έχουν ήδη κατασκευαστεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή σε όλες τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Tάιλερ Σλέιτερ, συνιδρυτής του Spa Butler στο Πλάνοου του Τέξας.«Τα φτιάχνουμε με πέτρα, πολυτελές μάρμαρο, ξύλο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε», είπε. Το Spa Butler δημιούργησε το δωμάτιο χιονιού για την Κέιτελιν Σέμπλερ και τον σύζυγό της, Τζον, στο σπα τους στο Frisco.

«Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με έναν κύριο στο Οχάιο που ήθελε ένα δωμάτιο χιονιού με ανθεκτικά χαρακτηριστικά - σχισμένα κούτσουρα και ξύλο, ρουστίκ εμφάνιση», είπε ο Σλέιτερ «Βασικά, μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε φαντασία θέλετε. Σκεφτείτε το σαν Disneyland με χιόνι».

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