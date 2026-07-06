Δυσοίωνο σημάδι: Ο Ειρηνικός έχει «πυρετό» - Τεράστιο θαλάσσιο κύμα καύσωνα 8 φορές όσο οι ΗΠΑ

Snapshot Στον Ειρηνικό Ωκεανό σχηματίστηκε ένα τεράστιο θαλάσσιο κύμα καύσωνα, οκτώ φορές μεγαλύτερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αναμένεται να επηρεάσει σοβαρά τα καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως.

Το κύμα καύσωνα προέκυψε από τη συνένωση δύο ξεχωριστών κυμάτων, σχετιζόμενων με τον Βόρειο Ειρηνικό και το αναπτυσσόμενο «σούπερ Ελ Νίνιο».

Αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις όπως σούπερ τυφώνας στον δυτικό Ειρηνικό, θερμικός θόλος στις δυτικές ΗΠΑ, υψηλότεροι κίνδυνοι πυρκαγιών και πιθανή άνοδος της στάθμης της θάλασσας το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας οδηγεί σε μεγαλύτερη εξάτμιση και υγρασία, ενισχύοντας ακραίες βροχοπτώσεις και μεταφέροντας υδάτινη μάζα χιλιάδες μίλια μακριά.

Η έκταση των θαλάσσιων κυμάτων καύσωνα έχει αυξηθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1980, με το 37% των παγκόσμιων ωκεανών να καλύπτεται σήμερα από τέτοια φαινόμενα, τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο Ελ Νίνιο. Snapshot powered by AI

Ότι συμβαίνει στον ωκεανό, δεν μένει στον ωκεανό και αυτό που εξελίσσεται στον Ειρηνικό είναι δυσοίωνο σημάδι για μελλοντικά καιρικά φαινόμενα.

Ένα τεράστιο θαλάσσιο κύμα καύσωνα που καλύπτει έκταση οκτώ φορές μεγαλύτερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρατηρείται στον Ειρηνικό Ωκεανό, και ανησυχεί τους ειδικούς ότι θα έχει βαρύτατες επιπτώσεις στα καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.



Τα θαλάσσια κύματα καύσωνα είναι μια ισχυρή, εκτεταμένη και παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας στον ωκεανό, που μερικές φορές παρατηρείται κοντά στην επιφάνεια και άλλες φορές εκτείνεται σε μεγάλο βάθος. Κατατάσσονται σε μια κλίμακα από 1 (μέτριο) έως 5 (πέρα από το ακραίο), αντανακλώντας τόσο την έντασή τους όσο και τη διάρκειά τους.



Το τεράστιο θαλάσσιο κύμα καύσωνα στον Ειρηνικό σχηματίστηκε από τη συνένωση δύο ξεχωριστών θαλάσσιων κυμάτων καύσωνα: ενός στον Βόρειο Ειρηνικό και ενός άλλου που σχετίζεται με ένα αναπτυσσόμενο «σούπερ Ελ Νίνιο» κατά μήκος του ισημερινού.

Η περιοχή σχηματισμού καλύπτει περίπου το 13,5% της συνολικής επιφάνειας της Γης, εκτεινόμενη από τις Φιλιππίνες έως το Περού και βόρεια έως τις ακτές της Χαβάης και της Καλιφόρνιας.

«Μήνες και μήνες θερμότητας θα μπορούσαν να σημαίνουν σοβαρές επιπτώσεις αυτόν τον χειμώνα και την επόμενη άνοιξη», δήλωσε στη Whasington Post, ο κλιματολόγος Ντίλον Αμάγια, ο οποίος παρακολουθεί στενά τη θερμότητα κοντά στην Καλιφόρνια.

Πώς αυτός ο «θαλάσσιος πυρετός» μπορεί να επηρεάσει τον καιρό

Δύο σημαντικά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες δύο εβδομάδες συνδέονται με αυτό το θαλάσσιο κύμα καύσωνα: ένας σούπερ τυφώνας στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό και η πιθανότητα εμφάνισης ενός ισχυρού θερμικού θόλου στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα Ιουλίου.

Ο μετεωρολόγος του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας Έρικ Γουέμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να «αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους από καύσωνα και πυρκαγιές βόρεια του Νέου Μεξικού και της Αριζόνα».

Πρόκειται για μια περιοχή όπου πρόσφατα μαίνονται πυρκαγιές.

Ωστόσο, μετά από αυτό ενδέχεται να ακολουθήσουν πολύ πιο ακραία καιρικά φαινόμενα με την Καλιφόρνια να βρίσκεται στο επίκεντρο και να έχει υψηλές, αλλά όχι εγγυημένες πιθανότητες ανόδου της στάθμης της θάλασσας κατά 15 με 60 εκατοστά, αλλά και πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία θα επεκταθούν κατά μήκος του νότιου και ανατολικού τμήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Παγκόσμιες συνέπειες από τον «ωκεάνιο πυρετό»



Αυτή η «θαλάσσια πυρετώδης κατάσταση» θα έχει επίσης παγκόσμιες συνέπειες. Καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες της θάλασσας, αυξάνεται και η εξάτμιση, προσθέτοντας περισσότερο υδρατμό στην ατμόσφαιρα — ο οποίος αποτελεί το «καύσιμο» για ακραίες βροχοπτώσεις.

«Οι ποσότητες υδρατμού συσχετίζονται κυρίως με τις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας», δήλωσε ο κλιματολόγος Κέβιν Τρένμπερθ.

Αυτή η επιπλέον υγρασία μεταφέρεται από ανέμους που κυκλοφορούν γύρω από συστήματα υψηλής και χαμηλής πίεσης και μπορεί να μεταφερθεί χιλιάδες μίλια μακριά από το σημείο προέλευσής της.

Μετά από ένα θανατηφόρο «θερμικό θόλο» τον Ιούνιο, πρόσφατα σχηματίστηκε επίσης ένα θαλάσσιο κύμα καύσωνα κοντά στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. Περισσότερη ακραία ζέστη θα επηρεάσει την περιοχή αυτή μέχρι τα μέσα Ιουλίου, με τα ασυνήθιστα θερμά νερά να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ζέστης.

Η έκταση που καλύπτουν τα θαλάσσια κύματα καύσωνα αυξάνεται ραγδαία

Τα θαλάσσια κύματα καύσωνα σχηματίζονται με διάφορους τρόπους.

Αυτό που παρατηρείται επί του παρόντος στον Ειρηνικό συνδέεται με μια φυσική κλιματική διακύμανση που ονομάζεται «Μεσημβρινός Τρόπος του Ειρηνικού» (Pacific Meridional Mode, PMM), η οποία σχηματίστηκε λόγω των ασθενέστερων ανέμων και της μειωμένης εξάτμισης.



Ο επιστήμονας κλίματος Ντίλον Αμάγια ανέφερε ότι, καθώς το φαινόμενο El Niño συνεχίζει να εντείνεται, μπορεί να συνδυαστεί με το PMM για να δημιουργήσει τεράστιες ζώνες θερμότητας.

Αυτές οι θερμές ωκεάνιες κηλίδες αυξάνονται τόσο σε έκταση όσο και σε ένταση καθώς το κλίμα αλλάζει.

Το τμήμα των παγκόσμιων ωκεανών που πλήττεται από θαλάσσιους καύσωνες έχει υπερτριπλασιαστεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αυξάνοντας το ποσοστό του από περίπου 9% σε πάνω από 30%.

Κατά την ίδια περίοδο, η παγκόσμια έκταση των ισχυρών έως υπερβολικά ακραίων (Κατηγορίας 2 έως Κατηγορίας 5) θαλάσσιων καυσώνων έχει αυξηθεί σχεδόν εξαπλάσια.

Οι θαλάσσιοι καύσωνες κορυφώνονται επίσης κατά τη διάρκεια φαινομένων Ελ Νίνιο.

Τον Ιανουάριο του 2024, κατά τη διάρκεια ενός φαινομένου Ελ Νίνιο που συνέβαλε στο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη, περισσότερο από το 46% των παγκόσμιων ωκεανών βίωσε ταυτόχρονα θαλάσσιο κύμα καύσωνα — το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Επί του παρόντος, περισσότερο από το 37% των παγκόσμιων ωκεανών καλύπτεται από θαλάσσιο κύμα καύσωνα, αλλά ενδέχεται να καταγραφεί νέο ρεκόρ φέτος ή το επόμενο έτος, καθώς αυτός ο «ωκεάνιος πυρετός» — και οι πιθανές επιπτώσεις του — εντείνονται.