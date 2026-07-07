«Βουνά» χιονιού αψηφούν καύσωνα 37 βαθμών Κελσίου στον Καναδά

O σωρός χιονιού αποτελεί κατάλοιπο ενός εξίσου ρεκόρ χειμώνα για το Τορόντο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Βουνά» χιονιού αψηφούν καύσωνα 37 βαθμών Κελσίου στον Καναδά
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  • Στο Τορόντο, μεγάλοι σωροί χιονιού διατηρούν το σχήμα τους παρά τις θερμοκρασίες ρεκόρ 37 βαθμών Κελσίου.
  • Στις 26 Ιανουαρίου έπεσαν 45 εκ. χιονιού σε μία μέρα, σπάζοντας ρεκόρ δεκαετιών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο.
  • Αντίστοιχος σωρός χιονιού σχεδόν 5,5 μ. ύψος στη Μπάρι δεν έχει λιώσει παρά τον καύσωνα, αλλά η επιφάνειά του έχει γκριζάρει.
  • Η πυκνή συμπίεση και τα συντρίμμια στους σωρούς συμβάλλουν στην αργή τήξη τους και την παρατεταμένη διατήρηση του σχήματός τους.
  • Οι σωροί χιονιού αναμένεται να λιώσουν πλήρως μέχρι τον Αύγουστο.
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Μία παράξενη εικόνα, απομεινάρι του χειμώνα βλέπουν οι κάτοικοι στο Τορόντο του Καναδά, όπου ένας τεράστιος σωρός από χιόνι στέκει πανύψηλος, διατηρώντας στο ακέραιο το σχήμα του, δείχνοντας να αψηφά τις θερμοκρασίες ρεκόρ, που την περασμένη εβδομάδα άγγιξαν τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Το βουνό χιονιού αποτελεί κατάλοιπο ενός εξίσου ρεκόρ χειμώνα για το Τορόντο.

Στις 26 Ιανουαρίου, έπεσαν το εντυπωσιακό ύψος των 45 εκ. χιονιού σε μία μόνο μέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο – σπάζοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε από τη δεκαετία του 1960.

Ο σωρός χιονιού του Τορόντο δεν είναι ο μόνος που παρέμεινε όρθιος μετά την έντονη περίοδο καύσωνα.

Ένας αντίστοιχος ύψους σχεδόν 5,5 μ. και πλάτους 30 μ. στην πόλη Μπάρι – περίπου 96 χλμ από το Τορόντο – έχει επίσης διατηρήσει το σχήμα του παρά τον καυτό καιρό, όπως μετέδωσε το CTV News.

Ωστόσο, αν και οι δύο σωροί χιονιού δεν έχουν λιώσει, η εμφάνισή τους απέχει πολύ από τη μαγική χειμωνιάτικη εικόνα.

Η λευκή επιφάνεια του σωρού χιονιού στο Μπάρι έχει αποκτήσει γκρίζο χρώμα, ενώ στο Τορόντο μοιάζει περισσότερο με χώμα παρά με χιόνι, αφού έχει συμπιεστεί σφιχτά με συντρίμμια και ψήνεται κάτω από τη ζέστη του καλοκαιριού.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι, ενώ η πυκνή συμπίεση του χιονιού συμβάλλει στην άσχημη εμφάνισή του, αποτελεί επίσης έναν από τους λόγους για τους οποίους οι σωροί χιονιού παραμένουν ενωμένοι παρά τη ζέστη.

Οι αρμόδιοι ανέφεραν ότι και οι δύο σωροί λιώνουν αργά αλλά σταθερά και αναμένεται να εξαφανιστούν εντελώς κάποια στιγμή τον Αύγουστο.

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