Βαρκελώνη: Απόλυτο ρεκόρ ζέστης με 40,5 βαθμούς Κελσίου

Snapshot Η Βαρκελώνη κατέγραψε νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 40,5 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών του Ιουλίου 2024.

Στο αεροδρόμιο της πόλης, ο υδράργυρος έφτασε τους 37,7 βαθμούς Κελσίου, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 37,4 βαθμών του 2010.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα ζέστης από την Κυριακή, που πλήττει κυρίως το βορειοανατολικό τμήμα, όπως την Καταλονία και τη Βαρκελώνη.

Δύο περιοχές κοντά στη Βαρκελώνη βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω ακραίου κινδύνου και πιθανών σοβαρών επιπτώσεων για τον πληθυσμό.

Το κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί έως την Πέμπτη, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος μήνας στην ιστορία των μετεωρολογικών καταγραφών της Ισπανίας. Snapshot powered by AI

Η ισπανική πόλη της Βαρκελώνης κατέγραψε σήμερα απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, στους 40,5 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές μετεωρολογικές υπηρεσίες, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου, που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024.

Στη Βαρκελώνη, μια πόλη πολύ δημοφιλή στους τουρίστες, η εγγύτητα της θάλασσας τείνει να μετριάζει τη ζέστη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Στο αεροδρόμιο, δίπλα στη θάλασσα, ο υδράργυρος άγγιξε τους 37,7 βαθμούς Κελσίου, μια θερμοκρασία υψηλότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο ρεκόρ των 37,4 βαθμών Κελσίου το 2010, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet).

Οι δύο θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στους δύο μετεωρολογικούς σταθμούς της πόλης «αποτελούν τις μέγιστες ιστορικά», επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Aemet, ο Χοσέ Άνχελ Νιούνεθ.

Από την Κυριακή, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ζέστης που πλήττει κυρίως το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, μεταξύ άλλων την Καταλονία, όπου βρίσκεται η Βαρκελώνη.

Δύο περιοχές κοντά στη Βαρκελώνη παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να προειδοποιούν για «ακραίο κίνδυνο» με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» για τον πληθυσμό.

Αυτό το νέο κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες γύρω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές πόλεις της Ισπανίας, αναμένεται να συνεχιστεί έως αύριο Πέμπτη με έναν «πολύ υψηλό» κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Aemet.

Το τωρινό κύμα υψηλών θερμοκρασιών είναι το δεύτερο μέσα στο καλοκαίρι, έπειτα από έναν μήνα Ιούνιο που αποδείχθηκε ο δεύτερος θερμότερος από την έναρξη της καταγραφής των μετεωρολογικών δεδομένων, σύμφωνα με την Aemet.

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