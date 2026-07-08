Καιρός: Στους 36℃ θα φτάσει ο υδράργυρος – Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Snapshot Την Τετάρτη 08/07 η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33-36℃ στα ηπειρωτικά και 31-33℃ στα νησιά, με γενικά καλό καιρό και τοπικές βροχές στα ορεινά.

Το βράδυ της Τετάρτης αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, με καταιγίδες σε ορεινές περιοχές.

Την Πέμπτη 09/07 προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με λίγες βροχές στα ορεινά της Ηπείρου, δυτικής Στερεάς, Πελοποννήσου και Κρήτης.

Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, με μέγιστες τιμές 30-34℃ ανάλογα με την περιοχή. Snapshot powered by AI

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός την Τετάρτη (08/07), όπως τονίζεται στην πρόγνωση της ΕΜΥ, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Από τις βραδινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολή στα βόρεια, καθώς θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 33℃ έως 35℃ και τοπικά θα «αγγίξει» τους 36℃. Στα νησιά, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 31℃ έως 33℃.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ:

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν κατά τόπους, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34℃ – 35℃.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35℃.

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, με πιθανότητα βροχών στα ορεινά. Από το βράδυ θα αυξηθούν οι νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 35℃.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30℃ στις Κυκλάδες και τους 32℃ στην Κρήτη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 32℃ – 33℃.

Στην Αττική, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23℃ έως 35℃.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν μέσα στην ημέρα. Δεν αποκλείονται βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, ενώ από αργά το βράδυ τα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν και άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34℃.

Πρόγνωση για Πέμπτη 09 Ιουλίου

Αλλαγή σκηνικού αναμένεται την Πέμπτη, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις πρώτες ώρες της ημέρας σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και βορειοανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Εύβοια και ανατολική Στερεά, ενώ, σταδιακά το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες βροχές στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 30℃ – 32℃ στα βόρεια και στα νησιά και τους 32℃ – 34℃ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Διαβάστε επίσης