Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

Ένα χαμηλό βαρομετρικό κατευθύνεται από την Βορειοανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια φέρνοντας ισχυρές μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα της χώρας μας αργά το βράδυ της Τρίτης.

Όσο πλησιάζει ορεινούς όγκους τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες εkδήλωσης μπόρας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τις μεσημβρηνές και τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρνούτογλου. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θράκη και την Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί και δεν θα ξεπεράσουν τα 5-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, κοντά στους 20-25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το μεσημέρι θα φτάσει στις μέγιστες τιμές από 35 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της ενδοχώρας, κυρίως στις πεδινές περιοχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας μία αίσθηση δροσιάς.

Την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που δεν αποκλείεται να επεκταθούν μέχρι τις Σποράδες. Από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι και το βράδυ αναμένεται άστατος καιρός στη Θεσσαλία, την Στερεά Ελλάδα, ακόμη και την Αττική.

Από το βράδυ της Πέμπτης θα βελτιωθεί ο καιρός, ενώ μέχρι και το Σαββατοκύριακο το σκηνικό θα κυλήσει ομαλά, με πιθανότητα ασθενών βροχών μόνο στα βόρεια ορεινά της χώρας.

Κλείνοντας, ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε ότι η θερμοκρασία μέχρι και τις 17 Ιουλίου θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το σκηνικό θα είναι ζεστό, αλλά όχι κάτι ακραίο.

Διαβάστε επίσης