Καιρός: «Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά είναι φυσιολογική» - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Snapshot Η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ακραίες αυξήσεις.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Το μελτέμι θα παραμείνει έντονο στο εσωτερικό του Αιγαίου με εντάσεις ανέμου 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στα νότια της Κρήτης και τις Κυκλάδες.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, Μακεδονία, Ρόδος, Πελοπόννησος και νότια Κρήτη, με μέγιστες τιμές έως 35

36 βαθμούς Κελσίου.

Το επόμενο τριήμερο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, με αυξημένη πιθανότητα εκτεταμένων φαινομένων την Πέμπτη. Snapshot powered by AI

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Το ισχυρό θερμικό κύμα που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί ελαφρώς, όμως η ζέστη θα είναι σύμφωνη με τα τυπικά δεδομένα της περιόδου. Δεν προβλέπεται έντονη θερμοκρασιακή άνοδος που θα προκαλέσει ανησυχία ή ακραίες συνθήκες.

Η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια, ενώ προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Το φαινόμενο θα περιοριστεί σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Το μελτέμι παραμένει έντονο στο εσωτερικό του Αιγαίου με εντάσεις 5-6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσει και τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στα νότια της Κρήτης όπου η ενίσχυση θα είναι πιο αισθητή. Στις Κυκλάδες η ένταση του ανέμου θα αυξηθεί προς το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ο υδράργυρος ανεβαίνει ελαφρώς, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές μακριά από την επίδραση της θάλασσας, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως τους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Ρόδος, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, καθώς και η νότια Κρήτη θα καταγράψουν τις υψηλότερες τιμές σήμερα.

Οι Κυκλάδες θα αποτελέσουν τη δροσερότερη ζώνη, με θερμοκρασίες γύρω στους 28 βαθμούς.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει ευχάριστος και οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ήπιες με ελαφριά αστάθεια το απόγευμα και θερμοκρασίες κοντά στους 34 βαθμούς.

Την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ειδικά κοντά σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους, με την Πέμπτη να δείχνει αυξημένη πιθανότητα για πιο εκτεταμένα φαινόμενα.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας μια ήπια ζέστη χωρίς ακραίες τιμές.

Συνολικά, η χώρα μας θα βιώσει έναν ήπιο καιρό με φυσιολογικές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές, ενώ το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει άλλες ευρωπαϊκές περιοχές δεν αναμένεται να επηρεάσει το κλίμα στην Ελλάδα.