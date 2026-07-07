Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

Οι εποχικές προγνώσεις δεν επιχειρούν να προσδιορίσουν πόσους βαθμούς υψηλότερη θα είναι η θερμοκρασία, αλλά εκτιμούν την πιθανότερη κλιματική κατηγορία

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF
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  • Το τρίμηνο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2026 στην Ελλάδα αναμένεται θερμότερο από το φυσιολογικό, με παρατεταμένο καλοκαίρι και καθυστερημένη έλευση του φθινοπώρου.
  • Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος θα έχουν έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με υψηλές θερμοκρασίες, θερμές νύχτες και ζεστά νερά στη θάλασσα.
  • Οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες αλλά πιο έντονες, με ισχυρές καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.
  • Η πιθανή μετάβαση σε συνθήκες Ελ Νίνιο το 2026 μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ενισχύοντας τις θερμές συνθήκες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
  • Το μοντέλο ECMWF προβλέπει επικράτηση αντικυκλωνικών συνθηκών με διακοπές από σύντομα αλλά έντονα κύματα κακοκαιρίας.
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Ιδιαίτερα θερμό αναμένεται να είναι το τρίμηνο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2026 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες εποχικές προγνώσεις του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα βρίσκεται μέσα στη ζώνη με πολύ υψηλή πιθανότητα θετικών θερμοκρασιακών αποκλίσεων, γεγονός που μεταφράζεται σε ένα παρατεταμένο καλοκαίρι και σε καθυστερημένη έλευση του φθινοπώρου.

Στον χάρτη του ECMWF, η Ελλάδα και το μεγαλύτερο μέρος της Μεσογείου καλύπτονται από έντονες πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα σενάρια του μοντέλου συγκλίνουν στο ενδεχόμενο το τρίμηνο να καταταχθεί στην ανώτερη θερμοκρασιακή κατηγορία σε σύγκριση με την κλιματική περίοδο αναφοράς 1993-2016.

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Θερμότερο από το φυσιολογικό το τρίμηνο

Οι εποχικές προγνώσεις δεν επιχειρούν να προσδιορίσουν πόσους βαθμούς υψηλότερη θα είναι η θερμοκρασία, αλλά εκτιμούν την πιθανότερη κλιματική κατηγορία. Για την Ελλάδα, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: αυξημένες πιθανότητες για θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ενδέχεται να διατηρήσουν έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με συχνά επεισόδια ζέστης, ιδιαίτερα θερμές νύχτες και υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες το φθινόπωρο να ξεκινήσει με καθυστέρηση, κυρίως στις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου.

Λιγότερες βροχές, αλλά μεγαλύτερη ένταση

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, το σήμα του ECMWF είναι πιο αδύναμο σε σχέση με τη θερμοκρασία. Ωστόσο, το μοντέλο υποδεικνύει ότι οι βροχές δεν θα κατανέμονται ομοιόμορφα μέσα στο τρίμηνο.

Αντί για συχνές και ήπιες διαταραχές, εκτιμάται ότι τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως με τη μορφή ισχυρών καταιγίδων και έντονων βροχοπτώσεων. Πρόκειται για ένα μοτίβο που συναντάται συχνά τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο, όταν οι ιδιαίτερα θερμές θάλασσες τροφοδοτούν έντονη αστάθεια με την πρώτη κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών.

Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει αυξημένο κίνδυνο για τοπικές πλημμύρες, ισχυρές καταιγίδες και έντονα καιρικά επεισόδια, παρά το γεγονός ότι το συνολικό ύψος των βροχοπτώσεων μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Ο ρόλος του Ελ Νίνιο

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν επίσης ότι μέσα στο 2026 διαφαίνεται μετάβαση προς συνθήκες Ελ Νίνιο στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε παγκόσμια κλίμακα, μεταβάλλοντας την πορεία του αεροχειμάρρου και ενισχύοντας την πιθανότητα θερμότερων συνθηκών στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το ECMWF, ο συνδυασμός των πολύ θερμών θαλασσών και της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας ευνοεί την επικράτηση αντικυκλωνικών συνθηκών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με τη διακοπή τους από σύντομα αλλά ιδιαίτερα έντονα κύματα κακοκαιρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για εποχική πρόγνωση, η οποία αποτυπώνει τις επικρατέστερες τάσεις σε βάθος τριμήνου και όχι την πρόγνωση του καιρού για συγκεκριμένες ημέρες ή εβδομάδες.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

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