Κολυδάς: «Έρχεται πολλή ζέστη στην Αθήνα» - «Φρένο» στις υπερβολές για καύσωνα

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο γνωστός μετερολόγος

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κολυδάς: «Έρχεται πολλή ζέστη στην Αθήνα» - «Φρένο» στις υπερβολές για καύσωνα

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  • Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα αυξηθεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες λόγω θερμών αέριων μαζών.
  • Δεν προβλέπεται ακραίο κύμα καύσωνα στο άμεσο μέλλον, παρά την ενίσχυση της ζέστης.
  • Η πιο αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται μετά τα μέσα Ιουλίου, με ευρύτερη επίδραση στην Ελλάδα.
  • Οι πιο ακραίες μετεωρολογικές προβλέψεις στο διαδίκτυο συχνά δεν αντανακλούν την πιθανότερη εξέλιξη και απαιτούν προσεκτική ερμηνεία.
  • Συνιστάται να ενημερώνονται οι πολίτες από επίσημες πηγές και όχι από μεμονωμένες ή υπερβολικές εκτιμήσεις.
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Σταδιακή άνοδο θα εμφανίσει τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία καθώς θερμές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, στις περιοχές που θα αισθανθούν πιο έντονα τη μεταβολή της θερμοκρασίας βρίσκεται και η Αττική.

Όπως διευκρινίζει ο γνωστός μετεωρολόγος στην ανάρτησή του, παρά την επικείμενη ενίσχυση της ζέστης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραίο κύμα καύσωνα το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πιο αισθητή άνοδος του υδραργύρου αναμένεται μετά τα μέσα Ιουλίου, όταν οι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς στάθηκε επίσης και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται πολλές φορές οι μετεωρολογικές προβλέψεις στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσοχή στην ερμηνεία των προγνωστικών μοντέλων.

Όπως εξήγησε, συχνά δημοσιοποιούνται τα πιο ακραία σενάρια των προγνωστικών εργαλείων, τα οποία δεν αποτελούν απαραίτητα την πιθανότερη εξέλιξη του καιρού.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες προγνώσεις και όχι από μεμονωμένες ή υπερβολικές εκτιμήσεις στο διαδίκτυο.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά:

«Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.

Τόσο το GEFS όσο και το ECMWF ENS συγκλίνουν προς μια θερμή τάση μετά τις 14-15 Ιουλίου, χωρίς όμως να δίνουν την ίδια ένταση στο σήμα. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο, με μεγαλύτερες πιθανότητες για υπέρβαση των 22°C και 24°C στα 850 hPa, ενώ το ECMWF ENS είναι πιο συγκρατημένο.

Παράλληλα, τα πιο ακραία σενάρια παραμένουν προς το παρόν μειοψηφικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για αυξημένη πιθανότητα θερμής περιόδου και όχι ακόμη για βέβαιο ακραίο επεισόδιο.

Γράψαμε αυτή την ανάλυση γιατί διαπιστώσαμε ότι στο διαδίκτυο συχνά προβάλλεται μόνο η πιο εντυπωσιακή γραμμή ενός ensemble. Στόχος μας ήταν να δείξουμε πώς διαβάζονται σωστά οι ensemble προγνώσεις: με όρους πιθανοτήτων, σύγκλισης και αβεβαιότητας».

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