Καιρός: Θερμό «κύμα» σκεπάζει την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσει το δεύτερο 10ήμερο του Ιουλίου

Αυξημένες πιθανότητες για θερμότερη αέρια μάζα πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δείχνουν οι ensemble προγνώσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τόσο το GEFS όσο και το ECMWF ENS συγκλίνουν σε μια θερμή τάση μετά τις 14–15 Ιουλίου, αν και δεν αποτυπώνουν το φαινόμενο με την ίδια ένταση. Το GEFS εμφανίζεται γενικά πιο «θερμό», δίνοντας μεγαλύτερες πιθανότητες για τιμές άνω των 22°C και 24°C στα 850 hPa, ενώ το ECMWF ENS παραμένει πιο συγκρατημένο.

Παρόλα αυτά, τα πιο ακραία σενάρια εξακολουθούν να αποτελούν μειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι, στην παρούσα φάση, μπορεί να γίνει λόγος για αυξημένη πιθανότητα θερμής περιόδου, όχι όμως ακόμη για βέβαιο ακραίο επεισόδιο ζέστης.

Η ανάλυση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο διαδίκτυο συχνά προβάλλεται μόνο το πιο εντυπωσιακό σενάριο ενός ensemble, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις. Οι ensemble προγνώσεις πρέπει να διαβάζονται με όρους πιθανοτήτων, σύγκλισης των μοντέλων και αβεβαιότητας — όχι ως απόλυτες και οριστικές προβλέψεις.

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