Καιρός: Με μελτέμια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Δευτέρα

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα

Newsbomb

Καιρός: Με μελτέμια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Δευτέρα
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με μελτέμια και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
  • Η πρόγνωση για την Τρίτη διατηρεί τον γενικά αίθριο καιρό με παρόμοιες συνθήκες ανέμου και θερμοκρασίας χωρίς σημαντικές μεταβολές.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες..
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 07-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

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