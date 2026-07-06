Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα «δουν» 40άρια

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα «δουν» 40άρια
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εβδομάδα ξεκινά με ξηρό και ζεστό καιρό, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών κυρίως στην Κρήτη και το Αιγαίο.
  • Οι άνεμοι τοπικά φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενισχύοντας την επικινδυνότητα πυρκαγιών στα νότια και ανατολικά της χώρας.
  • Οι θερμοκρασίες σήμερα είναι ήπιες, με μέγιστες τιμές 32
  • 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.
  • Από Πέμπτη το μελτέμι υποχωρεί, επιτρέποντας άνοδο της θερμοκρασίας έως και 40 βαθμούς στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.
  • Δεν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα ή γενικευμένη αστάθεια τις επόμενες ημέρες.
Snapshot powered by AI

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η εβδομάδα ξεκινά με ξηρό και ζεστό καιρό, εντείνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών ειδικά σε περιοχές της Κρήτης και του Αιγαίου.

Σήμερα Δευτέρα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών κυρίως στην Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι, που φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, προκαλούν αυξημένη επικινδυνότητα, ιδιαίτερα στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι είναι πιο ήπιοι, ωστόσο ενισχύονται το μεσημέρι και το απόγευμα, επεκτεινόμενοι και προς τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι θερμοκρασίες σήμερα παραμένουν σχετικά ήπιες, με μέγιστες τιμές που δεν ξεπερνούν τους 32-34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Στην Αττική, ο καιρός είναι γενικά καλός με λίγα σύννεφα στα ανατολικά και βόρεια, ενώ το μελτέμι διατηρείται σταθερό, με θερμοκρασίες κοντά στους 33-34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο βαρδάρης παρουσιάζει ήπιες εντάσεις και ο υδράργυρος κυμαίνεται γύρω στους 32-33 βαθμούς, με λίγα σύννεφα στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη.

Καθώς προχωρά η εβδομάδα, το μελτέμι θα αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη και μετά, περιοριζόμενο κυρίως στο εσωτερικό του Αιγαίου.

Αυτό θα επιτρέψει την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι παρά τη σταδιακή αύξηση της ζέστης, δεν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα ή γενικευμένη αστάθεια τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Υπόθεση Νέστορα: Νέα δεδομένα για τη μηχανή με τους δύο αναβάτες - Στο μικροσκόπιο κι άλλες κάμερες, έπεται άρση τηλεφωνικού απορρήτου

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα «δουν» 40άρια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επίσημο: Το νέο Xpeng L03 έρχεται και στην Ελλάδα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό

09:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Viral βίντεο με την υπογραφή του στρατού της Νορβηγίας - Ο «χαιρετισμός των Βίκινγκς» στη Βραζιλία

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενθουσιασμός στην Πλεύση Ελευθερίας για την επιτυχία του φεστιβάλ στα Λιπάσματα

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τα σχέδια του Πούτιν: Το νησί της Βαλτικής που ετοιμάζεται για εισβολή της Ρωσίας

09:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα δάκρυα του Κασεμίρο μετά τον αποκλεισμό – «Τους απογοητεύσαμε όλους»

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η στιγμή που υδροπλάνο με 8 επιβάτες έκανε «σκληρή» προσθαλάσσωση στον ποταμό East River - Δείτε βίντεο

09:00ΥΓΕΙΑ

Συμπτώματα από εισπνοή καπνού πυρκαγιάς: Τι μπορεί να νιώσετε πρώτα και τι να κάνετε

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αξιωματικός της 115 Π.Μ σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Χανιά

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αγκάλιασε τον γυμνόστηθο Χάαλαντ: Το στιγμιότυπο που έγινε viral

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε... δαιμονιώδη φόρμα Κασσελάκης - Γεωργιάδης: Έπαιξαν τένις στο Politia Tennis Club - Δείτε βίντεο

08:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (6/7) με Πορτογαλία – Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες – Βέλγιο

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tέλος στο «πλαφόν»: Σε αυτά τα προϊόντα θα υπάρξει μείωση τιμών από τον Σεπτέμβριο στα ράφια

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μητέρα ύποπτη για κανιβαλισμό του 4χρονου γιου της - Βρέθηκε νεκρός χωρίς χέρι

08:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Κλείδωσαν» τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Ξεκίνησε η νεκρική πομπή για την κηδεία του Χαμενεΐ – Θα διαρκέσει 10 με 12 ώρες

08:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο «κακός δαίμονας» χτύπησε ξανά – Η Νορβηγία «πέταξε» εκτός τη Βραζιλία με υπογραφή… Χάαλαντ

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αξιωματικός της 115 Π.Μ σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Χανιά

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αγκάλιασε τον γυμνόστηθο Χάαλαντ: Το στιγμιότυπο που έγινε viral

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα

08:04LIFESTYLE

Ξύλο σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη: «Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω...» - Βίντεο από τη συμπλοκή

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό ήταν το πραγματικό πρόσωπο του Μέγα Αλέξανδρου; Ειδικοί δημιούργησαν ψηφιακά την όψη του Μακεδόνα στρατηλάτη

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «πόλεμος» των αντικυκλώνων πάνω από την Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα έως 10 Ιουλίου

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε θα ξεκινήσουν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μητέρα ύποπτη για κανιβαλισμό του 4χρονου γιου της - Βρέθηκε νεκρός χωρίς χέρι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε... δαιμονιώδη φόρμα Κασσελάκης - Γεωργιάδης: Έπαιξαν τένις στο Politia Tennis Club - Δείτε βίντεο

07:54WHAT THE FACT

Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί η επιστήμη

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Nοσοκομείο Λήμνου: 87χρονος ξυλοκόπησε γιατρούς και νοσηλεύτρια - «Θα σας πεθάνω εγώ και όχι εσείς»

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο στο Παγκράτι με τον θάνατο άνδρα που βρέθηκε τυλιγμένος σε σεντόνια – Εξετάζεται ο 63χρονος αδελφός του

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

06:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ηρωική πρόκριση της Αγγλίας των 10 παικτών με κορυφαίο τον Μπέλιγχαμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ