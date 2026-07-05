Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο - Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο - Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία
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  • Αύριο Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι με ένταση 6 έως 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
  • Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ.
  • Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και ανέμους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ που θα γίνουν νότιοι από το απόγευμα.
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Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 33 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες..

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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