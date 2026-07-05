Ηράκλειο: Νταλίκα κάνει παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή - Δείτε βίντεο

Snapshot Οδηγός νταλίκας έκανε παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή στον δρόμο Αρκαλοχωρίου

Βιάννου.

Η προσπέραση συνέβη πάνω σε επικίνδυνη στροφή, όπου υπήρχε μικρό φορτηγό μπροστά.

Η τύχη απέτρεψε σοβαρό ατύχημα καθώς δεν υπήρχε αντίθετη κυκλοφορία τη στιγμή της προσπέρασης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου.

Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το cretalive.gr. Snapshot powered by AI

Μετά το πρόσφατο περιστατικό επικίνδυνης οδηγικήςστα Χανιά, όπου ένα βυτιοφόρο πραγματοποίησε προσπέραση στον δρόμο έξω το αεροδρόμιο, ένα ακόμη παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο δρόμο Αρκαλοχωρίου - Βιάννου.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που αποκάλυψε το cretalive.gr, οδηγός νταλίκας να προσπερνά μικρό φορτηγό πάνω στη στροφή!

Από καθαρή τύχη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας τη δεδομένη στιγμή δεν κινούνταν άλλο αυτοκίνητο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί του Σαββάτου (04/07).

Δείτε το βίντεο:

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