Καταδικασμένος σε οκταετή κάθειρξη κυκλοφορούσε ελεύθερος στη Θεσσαλονίκη - Εντοπίστηκε με ηρωίνη

Στην κατοχή του εντοπίστηκε συσκευασία ηρωίνης 2,2 γραμμαρίων

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Καταδικασμένος σε οκταετή κάθειρξη κυκλοφορούσε ελεύθερος στη Θεσσαλονίκη - Εντοπίστηκε με ηρωίνη
ΕΛΛΑΔΑ
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Καταδικασμένος σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών εντοπίστηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος στην Θεσσαλονίκη, έχοντας στην κατοχή του ναρκωτικά.

Πρόκειται για έναν 65χρονο που συνελήφθη χθες Σάββατο από τους αστυνομικούς στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε συσκευασία ηρωίνης 2,2 γραμμαρίων, ενώ σε βάρος του διαπιστώθηκε πως εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Με την παραπάνω απόφαση καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

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