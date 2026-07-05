Η φωτιά στην Οινόη δημιούργησε «τον δικό της καιρό» - Τι είναι η παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά

Τι αναφέρει το meteo

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Η φωτιά στην Οινόη δημιούργησε «τον δικό της καιρό» - Τι είναι η παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά
ΕΛΛΑΔΑ
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Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι και βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Οινόης (Αττική) παρουριάζει παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στο συνημμένο σύντομο χρονογράφημα από τις κάμερες της Μονάδας ΜΕΤΕΟ στην Πεντέλη.


Τι είναι η πυροεπαγωγική συμπεριφορά;

Ως πυροεπαγωγή ορίζεται η διαδικασία με την οποία μία δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα, καταλήγωντας να δημιουργεί το δικό της καιρό. Πιο συγκεκριμένα, η θερμότητα που εκλύεται από την καύση της βλάστησης τροφοδοτεί τη δημιουργία ισχυρών ανοδικών ρευμάτων του αέρα που υπό τις κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες οδηγούν στη δημιουργία των χαρακτηριστικών πυροσωρειτών.

Οι πυροσωρείτες είναι τα λευκά νέφη που σχηματίζονται στην απόληξη της επαγωγικής στήλης της φωτιάς (επαγωγική στήλη = η στήλη καπνού που ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα πάνω από μία πυρκαγιά). Η δημιουργία τους αποτελεί αποτέλεσμα του καιρού που δημιουργεί η φωτιά, ενώ η εμφάνιση τους δηλώνει συχνά ακραία πυρική συμπεριφορά.

Στην πυρκαγιά της Οινόης, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι σήμερα σχετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση πυροεπαγωγής.

Πιο συγκεκριμένα:

– κοντά στην επιφάνεια επικρατούν σχετικά ξηρές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την έντονη καύση της βλάστησης και άρα την παραγωγή μεγάλου θερμικού φορτίου

ψηλότερα στην ατμόσφαιρα υπάρχει διαθέσιμη υγρασία που τροφοδοτεί με ορμή την επαγωγική στήλη και διευκολύνει την παροδική δημιουργία πυροσωρειτών

– η διάτμηση του ανέμου καθ' ύψος (το πώς δηλαδή μεταβάλλεται η ταχύτητα και η διεύθυνση του σε διαφορετικά ύψη της ατμόσφαιρας) είναι σχετικά χαμηλή, επιτρέποντας την παροδική δημιουργία των πυροσωρειτών.

Πηγή: meteo.gr

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