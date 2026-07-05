Τέσσερις συλλήψεις για θερμές εργασίες στην Αττική εν μέσω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Snapshot Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην Αττική για παράνομες θερμές εργασίες κατά την ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 5 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 521 πρόστιμα και πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις για παραβάσεις σχετικές με πυρκαγιές.

Το 92,07% των συλλήψεων αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ το 7,93% από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει εντατικούς ελέγχους και καλεί το κοινό να αποφεύγει θερμές εργασίες τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων στην Αττική, καθώς εκτελούσαν θερμές εργασίες κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι συλλήψεις αφορούν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εργασιών σε υπαίθριους χώρους, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος).

Στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή του Διονύσου Αττικής, συνελήφθη 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος στις 10:41 εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί τροχό για την εκτέλεση εργασιών. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 12:03, στη Ραπεντώσα Διονύσου, συνελήφθη 60χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επίσης εκτελούσε εργασίες με χρήση τροχού. Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Η τρίτη υπόθεση καταγράφηκε στις 13:34 στην περιοχή Προφάρτα Κορωπίου, όπου συνελήφθησαν ένας 73χρονος ημεδαπός και ένας 35χρονος αλλοδαπός, καθώς πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες με χρήση τροχού και ηλεκτροσυγκόλλησης. Στον καθένα από τους δύο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 5η Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα, συνολικής αξίας 645.080,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 151 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ποσοστό 92,07%, και οι υπόλοιπες 13 από πρόθεση, ποσοστό 7,93%.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συστηματικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν κάθε είδους θερμές εργασίες τις ημέρες υψηλής και πολύ υψηλής επικινδυνότητας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.