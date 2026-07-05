Φωτιά στην Οινόη: «Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για πεταμένο τσιγάρο», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

Τσιγάρο από διερχόμενο όχημα εξετάζεται ως πιθανή αιτία της πυρκαγιάς

Newsbomb

Φωτιά στην Οινόη: «Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για πεταμένο τσιγάρο», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής ξέσπασε κοντά σε κατοικίες και εξελίσσεται κυρίως σε δασική περιοχή με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 210 πυροσβέστες, 45 οχήματα, 19 αεροσκάφη, 10 ελικόπτερα και εθελοντικές ομάδες, με υποστήριξη από υδροφόρες και μηχανήματα έργου για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
  • Υπάρχει υπόνοια ότι η φωτιά προκλήθηκε από αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από διερχόμενο όχημα, πιθανότατα αναμμένο τσιγάρο.
  • Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν επτά σπίτια λόγω καπνού και προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ το 112 κάλεσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα.
  • Λόγω της πυρκαγιάς έχουν επιβληθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία της περιοχής Μάνδρας και η αστυνομία διακόπτει την κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες.
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Σε εξέλιξη και καλύτερη εικόνα έχει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Οινόη Αττικής.

Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, σημείωσε στο Newsbomb ότι οι φλόγες ξέσπασαν σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικίες, περίπου 20 μέτρα από τα πρώτα σπίτια. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι ώθησαν το μέτωπο προς ορεινή και δασική περιοχή, απομακρύνοντάς το από τον οικισμό. Οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να εκτοξεύτηκε κάποιο αντικείμενο από διερχόμενο όχημα λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

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«Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για ένα αντικείμενο που φέρεται να πετάχτηκε από διερχόμενο όχημα, με πιθανότερο ενδεχόμενο να πρόκειται για αναμμένο τσιγάρο. Το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται δίπλα στο τέλος της ασφάλτου. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε οδηγούς που κινούνταν νωρίτερα στην περιοχή, καθώς και ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, ώστε να μας περιγράψουν τι ακριβώς είδαν και να αποκτήσουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Όπως επισήμανε, «η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, των εθελοντικών ομάδων και των εναέριων μέσων απέτρεψε τον κίνδυνο για τις κατοικίες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς».

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Παράλληλα, τόνισε ότι «στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ ο μηχανισμός του Δήμου έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων».

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Για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε επίσης «η απομάκρυνση κατοίκων από επτά σπίτια στην περιοχή της Κασσάνδρας, κυρίως εξαιτίας της έντονης παρουσίας καπνού και για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης ενισχύονται συνεχώς, καθώς στο μέτωπο δίνουν μάχη 210 πυροσβέστες με δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, δεκάδες εθελοντές και 45 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 19 αεροσκάφη και δέκα ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο έχουν αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Επίσης μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.) μεταβαίνουν για συνδρομή στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16.22 ήχησε το 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και πλέον, κατά κύριο λόγο, εξελίσσεται σε δασική έκταση, με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις και έχει αναπτύξει δυναμική με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.

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Τέλος, δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

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Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα
  • Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
  • Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας(Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.
  • Στην επαρχιακή οδό Οινόης Πόρτο Γερμενό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Δείτε εικόνες:

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Τα ελικόπτερα για να κερδίσουν χρόνο, ανεφοδιάζονται κι από δεξαμενές της περιοχής

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