«Μαρτυρίες κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο» λέει ο Δήμαρχος Οινόης για τη φωτιά

Την εκδοχή της πυρκαγιάς από αμέλεια μετέφερε με επιφύλαξη ο Δήμαρχος Οινόης, Αρμόδιος Δρίκος, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ κατέθεσε μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

«Η φωτιά ξέσπασε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.



Θα μεταφέρω με επιφύλαξη κάποιες μαρτυρίες κατοίκων που αναφέρουν ότι είδαν από διερχόμενο αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο να πετάγεται τσιγάρο και λίγα λεπτά αργότερα να βγαίνει ο πρώτος καπνός. Δεν είναι κάτι που το έχουμε επιβεβαιώσει, αλλά το κρατάμε ως ένα ενδεχόμενο για τα αίτια της πυρκαγιάς», είπε αρχικά ο κ. Δρίκος.

Και κατέληξε: «Το θετικό είναι ότι δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, καθώς από την έναρξη της πυρκαγιάς τα πρώτα σπίτια απείχαν μόλις 20 μέτρα, όμως με την αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου, η φωτιά στράφηκε προς το βουνό σε δασώδη σημεία. Εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος να πλησιάσει σε οικισμούς».