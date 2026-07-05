Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

Η πρώτη μακροπρόθεσμη εκτίμηση του Αμερικανικού προγνωστικού μοντέλου δεν έχει ευχάριστα νέα για τη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει
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  • Η Ελλάδα θα βιώσει ισχυρό και παρατεταμένο καύσωνα από τις 12 έως τις 16 Ιουλίου, με κορύφωση μεταξύ 14 και 16 Ιουλίου.
  • Οι θερμοκρασίες θα είναι 8
  • 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα.
  • Από τις 17 Ιουλίου ξεκινά σταδιακή ψύξη με την είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών και ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο.
  • Μέχρι τις 20 Ιουλίου ο καύσωνας θα περιοριστεί στη νότια Ελλάδα, δίνοντας ανάσα δροσιάς στη βόρεια και κεντρική χώρα.
  • Οι αρχές και οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω κινδύνων για την υγεία και πυρκαγιές κατά την περίοδο 12
  • 16 Ιουλίου.
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Σε τροχιά ακραίων θερμοκρασιών εισέρχεται η χώρα για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα στα μέσα του Ιουλίου, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του αμερικανικού μοντέλου GFS «κλειδώνουν» μια ισχυρή και επίμονη θερμή εισβολή, η οποία όμως φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξης.

Στο «κόκκινο» η χώρα από τις 12 Ιουλίου

Σύμφωνα με την ανάλυση των μακροπρόθεσμων χαρτών της θερμοκρασιακής τάσης στα 850hPa (υψόμετρο 1.500 μέτρων), η θερμή μάζα αφρικανικής προέλευσης θα αρχίσει να δείχνει τα δόντια της από την Κυριακή 12 Ιουλίου.

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Οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας, με αποκορύφωμα το διάστημα μεταξύ Τρίτης 14 και Πέμπτης 16 Ιουλίου , αναμένεται να είναι οι πιο δύσκολες. Ο υδράργυρος στο έδαφος θα σκαρφαλώσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με το θερμοκρασιακό υπόβαθρο να παίρνει «φωτιά» σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, δημιουργώντας συνθήκες έντονης δυσφορίας.

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Η ακτινογραφία της κορύφωσης

Οι χάρτες δείχνουν ότι το «μάτι» του θερμού πυρήνα θα κατσικωθεί πάνω από την κεντρική και νότια Ελλάδα. Κατά την κορύφωση του φαινομένου, οι αέριες μάζες πάνω από τη χώρα θα είναι έως και 8-10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, καθιστώντας τον καύσωνα όχι μόνο ισχυρό, αλλά και παρατεταμένο.

Τα καλά νέα έρχονται από τα τέλη της εβδομάδας. Όπως αποτυπώνεται καθαρά στην ημερολογιακή εξέλιξη των προγνωστικών μοντέλων, από την Παρασκευή 17 Ιουλίου (5.jpg) ξεκινά μια σταδιακή διολίσθηση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά.

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Το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου , το μελτέμι στο Αιγαίο και η αλλαγή της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας θα αρχίσουν να «σπρώχνουν» τις ακραία θερμές μάζες προς τα νότια.

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Μέχρι το ξημέρωμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου , η βόρεια και κεντρική Ελλάδα θα έχουν πάρει μια σημαντική ανάσα δροσιάς, με τον καύσωνα να περιορίζεται και να κάνει την τελική του έξοδο από τα νοτιοανατολικά (Δωδεκάνησα και Κρήτη).

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Ο καιρός σήμερα

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και ισχυροί κατά τόπους άνεμοι αναμένονται για σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόγνωση καιρού, στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και το νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

  • Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
  • Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

  • Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
  • Ανεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

  • Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Χαλκιδική) και βαθμιαία στην Θράκη πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στη Θράκη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

  • Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

  • Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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