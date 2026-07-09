Καιρός: Αυτή θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Snapshot Σήμερα επικρατεί ψυχρό μέτωπο που προκαλεί βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, με έντονα φαινόμενα σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Σποράδες.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή γύρω στους 32-35 βαθμούς.

Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί, με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34-35 βαθμούς.

Η Κυριακή θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και 39 βαθμούς σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς και Μακεδονίας.

Τη Δευτέρα η αστάθεια θα παραμείνει με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά της Στερεάς και Πελοποννήσου, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Snapshot powered by AI

Μια μικρή παρένθεση θα αποτελέσει η σημερινή ημέρα, καθώς από αύριο ο καιρός θα βελτιωθεί και η θερμοκρασία θα ακολουθήσει σταδιακή ανοδική πορεία, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.



Σήμερα, μια διαταραχή και συγκεκριμένα ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο, κυρίως τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Η διαταραχή αυτή μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες, οι οποίες συγκρούονται με τις ήδη θερμές που βρίσκονται πάνω από τη χώρα, ευνοώντας την εκδήλωση κατά τόπους έντονων φαινομένων.



Το ψυχρό μέτωπο εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως τα Βαλκάνια, με τη νοτιότερη απόληξή του να επηρεάζει ήδη τη βόρεια Ελλάδα. Έτσι, η ημέρα ξεκίνησε με βροχές, καταιγίδες στα βορειοανατολικά, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στο στο βόρειο Αιγαίο, με έμφαση στις Σποράδες ενώ στη συνέχεια μπόρες και καταιγίδες επεκτάθηκαν και στα ανατολικά ηπειρωτικά.



Επιπλέον θα ενισχυθεί η αστάθεια και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Θεσσαλία , την Εύβοια, τη Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, με έμφαση στα ορεινά αλλά και κατά τόπους σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου της κεντρικής χώρας. Αντίθετα, η δυτική Ελλάδα θα παραμείνει σχεδόν ανεπηρέαστη, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με αποτέλεσμα η χώρα να χωρίζεται ουσιαστικά στα δύο. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά όπου πιθανώς θα εκδηλωθεί και χαλάζι.

Στην Αττική, από νωρίς το μεσημέρι, περίπου από τις 12:00 και μετά, αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, με έμφαση δυτικά τμήματα του νομού. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν πρόσκαιρα και σε περιοχές του δυτικού και νότιου Λεκανοπεδίου. Αργά το απόγευμα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και θα περιοριστούν, με πιθανές τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες να επιμένουν πιθανώς γύρω από τον Κιθαιρώνα.

Και στην υπόλοιπη χώρα, προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα περιοριστούν, επιμένοντας με λίγες μόνο βροχές κυρίως στα ανατολικά.



Οι άνεμοι έχουν ήδη ενισχυθεί στα ανατολικά και στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου πρόσκαιρα θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ. Από αργά το μεσημέρι θα αρχίσουν να εξασθενούν και δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ.



Λόγω των αυξημένων νεφώσεων, των φαινομένων αλλά και των ενισχυμένων βοριάδων, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 31-32 βαθμούς, ενώ στα βορειοανατολικά θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί κοντά στους 34-36 βαθμούς.

Υποχωρεί η αστάθεια

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί αισθητά. Η ημέρα θα ξεκινήσει με τοπικές μπόρες στα ανατολικά ηπειρωτικά, από το ύψος της Χαλκιδικής έως την Εύβοια, καθώς και στις Σποράδες, όπου δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.



Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σημαντικά και θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.



Οι ισχυρότεροι άνεμοι θα εντοπίζονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ, ενώ το πρωί πρόσκαιρα ισχυροί βοριάδες θα πνέουν από τον Θερμαϊκό έως την Εύβοια, με γρήγορη όμως εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί κοντά στους 32-35 βαθμούς.

Σάββατο : Ξανά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς

Με την απομάκρυνση των ψυχρότερων αερίων μαζών ανοίγει πλέον ο δρόμος για την επικράτηση θερμότερων αερίων μαζών πάνω από τη χώρα, γεγονός που θα οδηγήσει σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.



Το Σάββατο αναμένεται μια ιδιαίτερα καλή ημέρα, με λίγες μόνο τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως της νότιας χώρας.



Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή ενίσχυση στα ανατολικά και νοτιοανατολικά, όπου θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνουν ασθενείς. Έτσι, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 34-35 βαθμούς.

Κυριακή: Η θερμότερη ημέρα του διημέρου

Η Κυριακή θα είναι η θερμότερη ημέρα του διημέρου. Η μεσημβρινή αστάθεια θα ενισχυθεί εκ νέου και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της χώρας, από την ανατολική Μακεδονία έως και το εσωτερικό της Πελοποννήσου, με τα πιο αξιόλογα φαινόμενα να εντοπίζονται στα βόρεια ορεινά. Μέχρι το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στη Μακεδονία.



Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και στα κλειστά ηπειρωτικά τμήματα. Σε πεδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37-38 βαθμούς και τοπικά ίσως φτάσει ακόμη και τους 39 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και στις πεδιάδες της Μακεδονίας. Στη δυτική χώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στους 35-36 βαθμούς.



Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με την αστάθεια να παραμένει παρούσα. Τη Δευτέρα από το μεσημέρι θα εκδηλώνονται μπόρες και καταιγίδες γύρω από τους ορεινούς όγκους, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη Στερεά Ελλάδα και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα κυμανθεί κοντά στους 35-36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις στην έντασή τους.

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