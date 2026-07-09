Καιρός: Καταιγίδες σήμερα και μετά... 40άρια - Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία κατακόρυφα

Η πρόγνωση του μετεωρολόγους Κλέαρχου Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Καταιγίδες σήμερα και μετά... 40άρια - Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία κατακόρυφα
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  • Σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω ψυχρού μετώπου από την κεντρική Ευρώπη.
  • Η αστάθεια θα είναι πιο έντονη στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και θα υποχωρήσει από αύριο.
  • Από αύριο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας τοπικά έως 39-40 βαθμούς Κελσίου.
  • Το μελτέμι στο Αιγαίο θα συνεχίσει να πνέει δυνατά, προσφέροντας δροσιά αλλά αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.
  • Η ζέστη θα είναι έντονη χωρίς ακραία κύματα καύσωνα τουλάχιστον μέχρι τις 20 Ιουλίου.
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Σήμερα αναμένουμε απογευματινή αστάθεια με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ένα ψυχρό μέτωπο εισέρχεται από την κεντρική Ευρώπη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η ασταθής αυτή κατάσταση θα υποχωρήσει από αύριο, με τον καιρό να επανέρχεται σε καλοκαιρινά επίπεδα και τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σημαντικά.

Το ψυχρό μέτωπο που προέρχεται από την κεντρική Ευρώπη φέρνει σήμερα βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Ήδη από τη νύχτα σημειώνονται βροχοπτώσεις σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, Χαλκιδικής, ανατολικής και νότιας Θεσσαλίας, Σποράδων και νοτιότερα της Εύβοιας.

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα η αστάθεια θα είναι πιο έντονη, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα οι μπόρες και οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως αργά το απόγευμα.

Έρχονται 40άρια

Από αύριο Παρασκευή και μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Το θερμόμετρο θα φτάσει τοπικά έως και τους 39-40 βαθμούς, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Παρά την ηλιοφάνεια, δεν αποκλείεται η εκδήλωση απογευματινής αστάθειας σε ορεινές περιοχές.

Το μελτέμι στο Αιγαίο θα συνεχίσει να πνέει δυνατά, προσφέροντας δροσιά αλλά παράλληλα αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών. Η ζέστη θα είναι έντονη αλλά χωρίς ακραία κύματα καύσωνα τουλάχιστον μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Συνολικά, η χώρα μας εισέρχεται σε μια περίοδο με ασταθή καιρό σήμερα που θα δώσει τη θέση της σε υψηλές θερμοκρασίες και σταθερή ηλιοφάνεια, με αυξημένη όμως προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων και της έντονης ζέστης.

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