Φλεγόμενο F-16 στη Ζάκυνθο: Ο πιλότος εγκατέλειψε πεζός το μαχητικό

Snapshot Ο πιλότος εγκατέλειψε πεζός το φλεγόμενο F16 μετά την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Ο πιλότος ενημέρωσε έγκαιρα το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και τη βάση στον Άραξο για το πρόβλημα του αεροσκάφους.

Η προσγείωση σε πολιτικό αεροδρόμιο επιλέχθηκε λόγω σοβαρότητας του προβλήματος, καθώς το αεροσκάφος δεν είχε χρόνο να φτάσει στην αεροπορική βάση Άραξου.

Το F16 είχε πρόβλημα με το σύστημα πέδησης και προσγειώθηκε με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο.

Κατά την αναγκαστική προσγείωση, σταμάτησε προσωρινά η κίνηση από και προς το αεροδρόμιο Ζακύνθου. Snapshot powered by AI

Πεζός εγκατέλειψε το μαχητικό αεροσκάφος ο πιλότος του F-16, αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπως φαίνεται και στα αποκλειστικά πλάνα που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb.

Τον πιλότο παρέλαβε υπάλληλος της διαχειρίστριας Fraport, αφού λίγο πριν, κοντοστάθηκε και παρακολούθησε την έκρηξη στο φλεγόμενο αεροσκάφος. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε βανάκι και μετέβη στο κτίριο του αεροδρομίου.

Το χρονικό

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πιλότος του αεροσκάφους ειδοποίησε έγκαιρα το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και την βάση στον Άραξο από όπου είχε απογειωθεί για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Άμεσα, οι αρχές του πολιτικού αεροδρομίου, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού: Για όσο διάστημα χρειαζόταν ώστε να διεκπεραιωθεί η αναγκαστική προσγείωση, σταμάτησε η κίνηση από και προς τον αερολιμένα Ζακύνθου.

Γιατί επελέγη η Ζάκυνθος

Το γεγονός ότι επελέγη η λύση της προσγείωσης σε πολιτικό αεροδρόμιο και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, δείχνει πως το πρόβλημα που αντιμετώπισε το μαχητικό αεροσκάφος ήταν τόσο σοβαρό ώστε ο πιλότος δεν είχε στη διάθεσή ούτε τα λίγα λεπτά – 3 με 4 – που απαιτούνται για ένα F-16 προκειμένου να διανύσει την απόσταση μέχρι τον Άραξο.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, το αεροπλάνο φαίνεται πως αντιμετώπισε πρόβλημα με το σύστημα πέδησης και έτσι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την «κοιλιά» στον διάδρομο, χωρίς να έχουν κατέβει οι τροχοί.

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