Τζένιφερ Λόπεζ: Απαστράπτουσα στο fashion show της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι

Snapshot Η Τζένιφερ Λόπεζ ξεχώρισε στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού με εκθαμβωτικές εμφανίσεις.

Εμφανίστηκε στην επίδειξη υψηλής ραπτικής της Σήλιας Κριθαριώτη με μια δημιουργία καλυμμένη με στρας και λουλούδια.

Η εμφάνιση της περιλάμβανε βαθύ ντεκολτέ, λευκή συνθετική γούνα και ασημένια πέδιλα.

Στην εκδήλωση ήταν παρούσα και η αδελφή της, Λίντα Λόπεζ.

Η Λόπεζ στα 56 της συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή παρουσία στη μόδα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Η Τζένιφερ Λόπεζ κατακτά το Παρίσι.

Η Λατίνα σταρ τράβηξε πάνω της τα φώτα στην εβδομάδα μόδας, προκαλώντας ταχυκαρδίες στους θαυμαστές της, καθώς οι εμφανίσεις της ήταν η μία πιο εκθαμβωτική από την άλλη.

Πιο πρόσφατη, σήμερα Πέμπτη, στην επίδειξη υψηλής ραπτικής της Ελληνίδας σχεδιάστριας Σήλιας Κριθαριώτη, για τη νέα συλλογή της Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, όπου εμφανίστηκε με μία αιθέρια δημιουργία της, καλυμμένη παντού με αστραφτερά στρας και λουλούδια. Και φυσικά το βαθύ ντεκολτέ που αναδείκνυε εντυπωσιακά τις διάσημες καμπύλες της. Μία λευκή συνθετική γούνα κάλυπτε τους ώμους της, και ασημένια πέδιλα κοσμούσαν τα πόδια της.

Jennifer Lopez at the Celia Kritharioti Couture show in Paris. pic.twitter.com/4nTn5U0IuN — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 9, 2026

Σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της, ήταν μαζί της η αδελφή της Λίντα Λόπεζ 55 ετών.

Jennifer Lopez at the Celia Kritharioti Couture show in Paris. pic.twitter.com/4nTn5U0IuN — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 9, 2026

Η παγκοσμίου φήμης σταρ, στα 56 της, αποδεικνύει για μία ακόμα φορά πως ξέρει πολύ καλά πως να παραμένει στο προσκήνιο, είτε περπατάει στο κόκκινο χαλί, είτε κάθεται στην πρώτη σειρά των μεγαλύτερων επιδείξεων μόδας στον κόσμο.