Μαρίν Λεπέν: Αυξημένα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις - Της δίνουν νίκη στο δεύτερο γύρο

Snapshot Η Μαρίν Λεπέν διατηρεί ή αυξάνει τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές του 2027, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων.

Δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν προηγείται στον πρώτο γύρο με περίπου 36% και κερδίζει τον δεύτερο γύρο έναντι των βασικών αντιπάλων της.

Κανένας από τους αντιπάλους της δεν συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από 19% στον πρώτο γύρο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός αντίπαλος που θα μπορούσε να περιορίσει τη νίκη της Λεπέν στον δεύτερο γύρο. Snapshot powered by AI

Η καταδίκη της Μαρίν Λεπέν, σε δεύτερο βαθμό για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων, δεν έκαμψε τα δημοσκοπικά ποσοστά της και μετά την ανακοίνωση ότι θα είναι ξανά υποψηφία στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, το επόμενο έτος, μια νίκη φαίνεται πιθανή.

Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) μάλιστα φαίνεται να ενισχύει τα ποσοστά της, σύμφωνα με δύο νέες δημοσκοπήσεις, μία του Ifop για το LCI και την εφημερίδα Le Figaro και μια άλλη του Toluna Harris Interactive για το Μ6 και το RTL.

Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν προηγείται στον πρώτο γύρο και εκλέγεται στον επαναληπτικό γύρο στις 2 Μαΐου, όπως και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις πριν από την δικαστική ετυμηγορία. Στον πρώτο γύρο, η δημοσκόπηση του Ifop εμφανίζει τη Λεπέν να συγκεντρώνει ποσοστό 36%, έναντι του 32% με 34% που συγκέντρωνε τους προηγούμενους μήνες με βάση το ίδιο ινστιτούτο. Κανένας από τους αντιπάλους της δεν συγκεντρώνει περισσότερο από το 19%, στην καλύτερη περίπτωση. Η άλλη δημοσκόπηση της δίνει αντίστοιχο ποσοστό.

Στον δεύτερο γύρο και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν νίκη της Λεπέν, με διάφορα ποσοστά ανάλογα με τον αντίπαλό της. Το καλύτερο ποσοστό έναντι της Λεπέν στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών καταγράφει ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ, ενώ θα κέρδιζε με μεγαλύτερη διαφορά τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ και τον Ζαν- Λικ Μελανσόν.

Οι δημοσκοπήσεις πραγματοποιήθηκαν αφότου η 57χρονη βετεράνος ηγέτιδα της ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα πάρει μέρος στις εκλογές, μετά την απόφαση του εφετείου που την έκρινε ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε την διάρκεια της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Οι δημοσκόποι, πάντως, υπογραμμίζουν ότι πολλά μπορεί να συμβούν ως τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που είναι προγραμματισμένος για τις 18 Απριλίου, καθώς και ότι τα ευρήματά τους αποτελούν ένδειξη των προθέσεων που έχουν αυτή τη στιγμή οι ψηφοφόροι και όχι πρόβλεψη.

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