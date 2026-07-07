Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027

Snapshot Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την προεδρία στις εκλογές του 2027.

Δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε σημαντικά τη στέρηση του δικαιώματος εκλέγεσθαι της.

Η απόφαση του δικαστηρίου άνοιξε τον δρόμο για την τέταρτη υποψηφιότητά της.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν και ο Εθνικός Συναγερμός έχουν πιθανότητες να κερδίσουν τον πρώτο γύρο των εκλογών.

Η Λεπέν σκοπεύει να ασκήσει έφεση για να αποφύγει την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικού βραχιολιού κατά την προεκλογική εκστρατεία. Snapshot powered by AI

Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε απόψε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για τη γαλλική προεδρία στις εκλογές του 2027, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι TF1.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια δήλωση της Λεπέν αφού νωρίτερα δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Με την απόφαση αυτή άνοιξε ο δρόμος ώστε η Λεπέν να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές, για τέταρτη φορά.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Λεπέν και το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, θα μπορούσαν να κερδίσουν τον πρώτο γύρο των εκλογών του 2027.

Στη συνέντευξή της η Λεπέν είπε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση, ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. «Χάρηκα που το δικαστήριο έδωσε στον γαλλικό λαό την ελευθερία να ψηφίσει» και «ο γαλλικός λαός θα πει την τελευταία λέξη», πρόσθεσε.

Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή και «βραχιολάκι»

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε αλλά διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, σε μία ανατροπή στο Εφετείο, όπου εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση υπεξαίρεσης κοινοτικών κονδυλίων ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, για την οποία επίσης είχε καταδικαστεί πέρυσι σε πρώτο βαθμό.

Η ηγέτιδα του Εθνικού Συνασπισμού (RN), καταδικάστηκε σε πρόστιμο 100.000 ευρώ, σε 3 χρόνια φυλάκιση, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή, και σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή, που της επιτρέπει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

? Affaire des assistants parlementaires européens du FN : Marine Le Pen est arrivée au palais de justice pic.twitter.com/nNzaSaXhwx — LCI (@LCI) July 7, 2026

Oι καταδίκες

Η Μαρίν Λεπέν και οι 10 συγκατηγορούμενοί της κρίθηκαν ένοχοι για εκτροπή κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ως μέρος της ποινής τους, όλοι είναι πλέον καταδικασμένοι να πληρώσουν αποζημίωση στο κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για την αποζημίωση των συμβολαίων που πλήρωσαν στους βοηθούς.

Θα καταβάλουν επίσης 150.000 ευρώ σε ηθική βλάβη στην ΕΕ, συν τα νομικά έξοδα.

Επιπλέον, όλοι οι συγκατηγορούμενοι έχουν λάβει ατομικά πρόστιμα, συμπεριλαμβανομένων 100.000 ευρώ για τη Λεπέν.

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