Μαρίν Λεπέν: Απορρίφθηκε η έφεσή της - Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή και «βραχιολάκι»

Η Μαρίν Λε Πεν φτάνει στην αίθουσα του δικαστηρίου για την ανακοίνωση της ετυμηγορίας της έφεσης, στο Παρίσι της Γαλλίας, την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026

Snapshot Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, πρόστιμο 100.000 ευρώ και 45 μήνες στέρηση του δικαιώματος εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 μήνες είναι με αναστολή.

Η καταδίκη περιλαμβάνει ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονική επιτήρηση, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Παρά την καταδίκη, η Λεπέν διατηρεί το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, καθώς η στέρηση του δικαιώματος εκλέγεσθαι δεν είναι πλήρης.

Η Λεπέν είχε δηλώσει ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές αν επιβληθεί ποινή με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, καθώς αυτό περιορίζει την ελευθερία κινήσεων ενός υποψηφίου.

Μετά την απόφαση, η Λεπέν συγκάλεσε συνάντηση κρίσης με τους ηγέτες του Εθνικού Συναγερμού στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Snapshot powered by AI

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε αλλά διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, σε μία ανατροπή στο Εφετείο, όπου εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση υπεξαίρεσης κοινοτικών κονδυλίων ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, για την οποία επίσης είχε καταδικαστεί πέρυσι σε πρώτο βαθμό.

Η ηγέτιδα του Εθνικού Συνασπισμού (RN), καταδικάστηκε σε πρόστιμο 100.000 ευρώ, σε 3 χρόνια φυλάκιση, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή, και σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή, που της επιτρέπει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

? Affaire des assistants parlementaires européens du FN : Marine Le Pen est arrivée au palais de justice pic.twitter.com/nNzaSaXhwx — LCI (@LCI) July 7, 2026

Ωστόσο, η υποψηφιότητά της παραμένει αβέβαιη εξαιτίας της καταδίκης της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλεκτρονικό βραχιολάκι).

Η Μαρίν Λεπέν αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της για την υποψηφιότητά της απόψε, σε συνέντευξή της στο δελτίο του TF1, καθώς πριν τη δίκη είχε θέσει ως όρο για την υποψηφιότητά της, την απουσία καταδικαστικής απόφασης για ηλεκτρονική επιτήρηση.

«Όταν είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία κινήσεων και αυτό δεν ισχύει όταν φοράς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είχε δηλώσει στο δίκτυο LCI.

Αμέσως μετά την απόφαση η Μαρίν Λεπέν κατευθύνθηκε προς τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση κρίσης με τους ηγέτες του Εθνικού Συναγερμού.

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