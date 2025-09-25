Στο πλευρό του Σαρκοζί η Λεπέν: «Κίνδυνος για τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου μας»

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης. Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία, αλλά απαλλάχθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες στη δίκη για την παράνομη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 από την κυβέρνηση του εκλιπόντος δικτάτορα της Λίβυης Μουαμάρ Καντάφι.

Δικαστήριο στο Παρίσι τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία, αλλά όχι για παθητική διαφθορά, παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας και απόκρυψη υπεξαίρεσης δημοσίων κεφαλαίων. H απόφαση μάλιστα ελήφθη "με προσωρινή εκτέλεση", όπως λέγεται το μέτρο, δηλαδή με άμεση εφαρμογή, ακόμη και σε περίπτωση που ασκηθεί έφεση κατά της ετυμηγορίας, η οποία συνήθως αναστέλλει την ποινή.

Ωστόσο, ο Σαρκοζί δεν πρόκειται να σταλεί απευθείας στη φυλακή, καθώς δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ακομη η ημερομηνία έναρξης της ποινής του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της τρίμηνης δικαστικής διαδικασίας, η οποία όπως ισχυρίστηκε είχε πολιτικά κίνητρα.

Η αρχηγός της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν επέκρινε την «ευρεία χρήση του μέτρου της προσωρινής εκτέλεσης». «Πέρα από την ατομική περίπτωση του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί, η άρνηση του δικαιώματος σε δεύτερο επίπεδο δικαιοδοσίας μέσω της ευρείας χρήσης της προσωρινής εκτέλεσης από ορισμένα δικαστήρια αποτελεί μεγάλο κίνδυνο, σε σχέση με τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου μας, μεταξύ των οποίων πρωταρχικό είναι το τεκμήριο αθωότητας», αντέδρασε η Μαρίν Λεπέν.

Η ίδια κρίθηκε ένοχη για την υπόθεση κατάχρησης κοινοτικών πόρων. Η Μαρίν Λεπέν και συνολικά 24 στελέχη του Κόμματος κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν χρήματα που προορίζονταν για βοηθούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να πληρώσουν το προσωπικό που εργαζόταν για το κόμμα επί τέσσερα χρόνια.