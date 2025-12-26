Διακοπές νερού την Παρασκευή (26/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Παρασκευή (26/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτη Διακοπή ΥδροδότησηςΔιακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Ημερομηνία

Περιοχή

Κατάσταση

Σημείο

26/12/2025

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Αθ. Διάκου και Δάφνης

26/12/2025

ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Ασκληπιού και Αιγέως

26/12/2025

ΒΥΡΩΝΑΣ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Σωκίων και Φορμίωνος

26/12/2025

ΙΛΙΣΙΑ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Μακεδονίας και Βέργη

26/12/2025

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου και Τοσίτσα

26/12/2025

ΜΑΓΟΥΛΑ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Θριασίου Πεδίου και Γεννηματά

26/12/2025

ΜΑΡΟΥΣΙ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Αγ. Κωνσταντίνου και Θέμιδος

26/12/2025

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Λεωφ. Σαλαμίνος και Μητρομάρα

