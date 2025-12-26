Διακοπές νερού την Παρασκευή (26/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτη Διακοπή ΥδροδότησηςΔιακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
26/12/2025
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αθ. Διάκου και Δάφνης
26/12/2025
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ασκληπιού και Αιγέως
26/12/2025
ΒΥΡΩΝΑΣ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Σωκίων και Φορμίωνος
26/12/2025
ΙΛΙΣΙΑ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μακεδονίας και Βέργη
26/12/2025
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου και Τοσίτσα
26/12/2025
ΜΑΓΟΥΛΑ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Θριασίου Πεδίου και Γεννηματά
26/12/2025
ΜΑΡΟΥΣΙ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αγ. Κωνσταντίνου και Θέμιδος
26/12/2025
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Λεωφ. Σαλαμίνος και Μητρομάρα
