Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Θέμα χρόνου είναι να δημοσιευθεί το πρώτο διάγγελμα του νέου ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο της χώρας Tasnim.

Τι θα πει ο Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το διάγγελμα θα έχει εκτενείς αναφορές στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο οποίος σκοτώθηκε προ ημερών κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών, καθώς επίσης και μηνύματα στις χώρες της περιοχής.

Οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του

Το διάγγελμα έρχεται εν μέσω φημών για την κατάσταση της υγείας του νέου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Ενώ στην αρχή της εβδομάδας γινόταν λόγος ακόμη και για θανάσιμο τραυματισμό του Χαμενεΐ έπειτα από βομβαρδισμούς, τελικά έγινε γνωστό τόσο από ιρανικά, όσο και από δυτικά ΜΜΕ πως τελικά είναι ζωντανός, αν και τραυματισμένος.

Οι New York Times, ανέφεραν χαρακτηριστικά πως ο Χαμενεΐ, τραυματίστηκε στα πόδια κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής που σκότωσε τον πατέρα του την πρώτη ημέρα της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τους είπαν ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο ημέρες ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε υποστεί τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων και τραυματισμών στα πόδια, αλλά ότι ήταν σε εγρήγορση και είχε καταφύγει σε μια εξαιρετικά ασφαλή τοποθεσία με περιορισμένη επικοινωνία.

Δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πληροφορίες που συγκέντρωσε το Ισραήλ οδήγησαν επίσης στο συμπέρασμα ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υπέστη τραύματα στο πόδι στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.