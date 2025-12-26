Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Στο myCar τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή

Τσουχτερά τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας, ενώ όπως και πέρυσι, τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα

Αναρτημένα ειναι τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως και πέρυσι, τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα, χωρίς αυξήσεις, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.

Πώς θα εκδώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε τέσσερα βήματα:

  • Μεταβείτε στη σελίδα myAADE.
  • Επιλέξτε: Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
  • Συμπληρώστε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και το έτος τελών κυκλοφορίας.
  • Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τις οδηγίες πληρωμής.

Η προθεσμία έγκαιρης πληρωμής ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς καμία παράταση έως αυτή τη στιγμή.

Αυστηρότερα και κλιμακωτά τα πρόστιμα για καθυστερήσεις

Η μεγάλη αλλαγή φέτος αφορά το καθεστώς των εκπρόθεσμων πληρωμών, το οποίο γίνεται αυστηρότερο και εφαρμόζεται πλέον με κλιμακωτά πρόστιμα:

  • 25% πρόστιμο για εξόφληση έως 31 Ιανουαρίου 2026
  • 50% πρόστιμο για εξόφληση έως 28 Φεβρουαρίου 2026
  • 100% πρόστιμο για καθυστερημένη πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Με τις νέες ρυθμίσεις, η ΑΑΔΕ ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων να ολοκληρώνουν έγκαιρα την υποχρέωση, ώστε να αποφύγουν σημαντικές επιβαρύνσεις.

Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε επικαιροποιημένο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας, δίνοντας διευκρινίσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων. Η εμπρόθεσμη καταβολή των τελών για το 2026 πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το 100% του ποσού.

Μεταξύ των βασικών διευκρινίσεων ξεχωρίζουν περιπτώσεις όπως:

  • Ποιος οφείλει σε περίπτωση μεταβίβασης ΙΧ: εφόσον πωλείται ένα όχημα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα τέλη από τον πωλητή. Μάλιστα, αν τα δικαιολογητικά κατατεθούν στο τέλος ενός έτους και η μεταβίβαση ολοκληρωθεί τον επόμενο, ο πωλητής οφείλει τα τέλη και για το έτος μεταβίβασης.
  • Συνιδιοκτησία: σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, παρότι εκδίδονται έντυπα για κάθε ΑΦΜ, αρκεί να καταβάλει τα τέλη ένας μόνο συνιδιοκτήτης. Τα τέλη είναι αδιαίρετα, αλλά κάθε συνιδιοκτήτης παραμένει συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό, αν δεν πληρωθούν.
  • Αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας: όταν αλλάζει ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, η πληρωμή που έγινε στον παλιό αριθμό ισχύει και για τον νέο, καθώς οι δύο αριθμοί συσχετίζονται αυτόματα στο σύστημα.
  • Αναλογικά τέλη και αυτόματη ακινησία: από 1η Απριλίου κάθε έτους, ιδιοκτήτες επιβατικών Ι.Χ. και μοτοσικλετών μπορούν να πληρώνουν αναλογικά τέλη για συγκεκριμένους μήνες (σύμφωνα με το άρθρο 62Α του ν. 5177/2025) ενώ αν δεν τεθεί εκουσίως το όχημα σε ακινησία μετά τη λήξη της περιόδου, η ακινησία επιβάλλεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι από το 2025, τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας (δηλαδή μετά την 31/12) δύνανται να καταβάλλονται μειωμένα ως εξής:

  • Σε περίπτωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας εντός του Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 25% του ποσού.
  • Σε περίπτωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας εντός του Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ποσού.
  • Σε περίπτωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας μετά την πάροδο του πρώτου διμήνου του έτους στο οποίο αφορούν, ή μη καταβολής, ή καταβολής μέρους μόνο του ποσού με υπαιτιότητα του φορολογούμενου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% του ποσού, από 1ης Μαρτίου και μετά.

Ακολουθεί, ο πλήρης οδηγός ερωτήσεων-απαντήσεων της ΑΑΔΕ

Ερώτηση: Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους, οφείλω τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους;

Απάντηση: Όχι. Τα τέλη οφείλονται μέχρι και το έτος της μεταβίβασης από τον πωλητή.

Στις περιπτώσεις όπου κατατίθενται τα δικαιολογητικά για μεταβίβαση ενός οχήματος στο τέλος ενός έτους και η μεταβίβαση πραγματοποιείται το επόμενο έτος, τότε τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από τον πωλητή και για το έτος αυτό (έτος μεταβίβασης).

Ερώτηση: Είμαι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα τελών για κάθε ΑΦΜ. Πρέπει να τα καταβάλλουμε όλοι οι συνιδιοκτήτες;

Απάντηση: Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.

Ερώτηση: Έχει αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας και έχω πληρώσει τα τέλη πριν την αλλαγή. Οφείλω τέλη και στο νέο αριθμό;

Απάντηση: Όχι, γιατί οι δύο αριθμοί συσχετίζονται και ισχύει η πληρωμή ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό έγινε.

Ερώτηση: Πότε δεν οφείλονται τέλη;

Απάντηση: Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία, εκούσια ή ηλεκτρονική ή αναγκαστική, πριν την έναρξη του έτους το οποίο αφορούν.

Ερώτηση: Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας;

Απάντηση: Εκτός από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται και πρόστιμο:

  • ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.
  • το ήμισυ των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο
  • 30 ευρώ αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ

Ερώτηση: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών»;

Απάντηση: Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τα τέλη υπολογίζονται βάσει των κυβικών εκατοστών του κινητήρα (cc), των εκπομπών ρύπων (CO2), του μεικτού βάρους και των θέσεων. Αν η βάση υπολογισμού δεν είναι συμπληρωμένη, δεν μπορούν να υπολογιστούν τα τέλη και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, προκειμένου να διορθωθεί η άδεια κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος»;

Απάντηση: Ο ΑΦΜ που έχετε συμπληρώσει ή είναι λανθασμένος (οπότε συμπληρώνετε τον σωστό) ή αναγράφεται στην άδεια ΑΦΜ διαφορετικός από αυτόν του κατόχου (οπότε απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών) ή είναι διαφορετικός στα στοιχεία που τηρούνται από την Υπηρεσία μας (οπότε απευθύνεστε στη ΔΟΥ). Αν δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω, τότε ενδεχομένως να συμπληρώνετε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Ταξινόμησα σήμερα το όχημα μου και έλαβα άδεια κυκλοφορίας. Ποια είναι η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους ταξινόμησης;

Απάντηση: Τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος πρέπει να καταβληθούν μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας του έτους ταξινόμησης είναι πάντα ετησία.

Ερώτηση: Θέλω να πληρώσω τέλη κυκλοφορίας για συγκεκριμένο αριθμό μηνών για το επιβατικό όχημα Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτα Ι.Χ. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 62Α του ν. 5177/2025. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Εφόσον το όχημά σας είναι σε ακινησία, έχετε την δυνατότητα από 01/04 εκάστου έτους να καταβάλλετε αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, ακολουθώντας την εξής διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Πολίτες > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet, είσοδος στη εφαρμογή, εισάγετε τον ΑΦΜ σας, τον αριθμό κυκλοφορίας, το τρέχον έτος και στη συνέχεια στο πεδίο «Τύπος τελών» την ένδειξη «Αναλογικά». Τέλος, από το πεδίο «Μήνες» θα πρέπει να επιλεγεί ο αριθμός των μηνών για τους οποίους θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Ερώτηση: Έληξε η περίοδος για την οποία είχα καταβάλλει τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και επιθυμώ να κρατήσω το όχημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Σε περίπτωση που έληξε η περίοδος για την οποία είχαν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και επιθυμείτε να την επεκτείνετε, θα πρέπει να καταβάλλετε τα υπολειπόμενα τέλη κυκλοφορίας από τα ετήσια. Για παράδειγμα, αν έχετε καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε μήνες και επιθυμείτε να επεκτείνετε την περίοδο που θα βρίσκεται το όχημα σε κυκλοφορία, πρέπει να καταβάλλετε τους υπόλοιπους επτά μήνες του έτους.

Ερώτηση: Είχα πληρώσει αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για το όχημα μου και ξέχασα να το θέσω σε ακινησία στο τέλος της περιόδου για την οποία είχα καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή, από τις 11/4/2025 και εφεξής, εάν το όχημα δεν έχει τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, τότε το όχημα τίθεται σε ακινησία αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά την παρέλευση της περιόδου κυκλοφορίας.

