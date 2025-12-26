Ιδανικές ημέρες για ελέγχους από την ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα - Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο»

Οι εφοριακοί «σκανάρουν» ακόμα και τις πλατφόρμες κρατήσεων, τις αναρτήσεις στα social media, και τους χάρτες της Google για την πυκνότητα της συγκέντρωσης των πελατών.

Newsbomb

Ιδανικές ημέρες για ελέγχους από την ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα - Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η περίοδος των γιορτών πέρα από ξεκούραση και αφορμή για διασκέδαση, δίνει και τις ιδανικές συνθήκες για ελέγχους από την εφορία σε καταστήματα εστίασης, ειδικά σε νυχτερινά κέντρα και μπαρ.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ - με την ιδιαίτερα «κατατοπιστική» ονομασία - «Πυρετός το Σαββατόβραδο» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όλο το χρόνο, αλλά έχει αναβαθμιστεί μέσω τεχνολογικών μέσων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Το mondus operandi των εφοριακών είναι να πάνε στα νυχτερινά κέντρα σαν πελάτες και, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να βγάλουν τα tablets με το ειδικό λογισμικό, το οποίο δίνει άμεσα τα στοιχεία της επιχείρησης και μεταφέρει ζωντανή εικόνα στην αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ.

Οι εφοριακοί ελέγχουν τις αποδείξεις, αλλά δεν σταματούν εκεί. «Σκανάρουν» και τις πλατφόρμες κρατήσεων, τις αναρτήσεις στα social media, ακόμα και τους χάρτες της Google για την πυκνότητα της συγκέντρωσης των πελατών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:42WHAT THE FACT

Οι εκνευριστικοί τύποι που θα συναντήσετε σε κάθε εορταστικό τραπέζι και πώς να τους διαχειριστείτε

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και μετρό

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδανικές ημέρες για ελέγχους από την ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα - Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο»

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκρεμός βάθους 12 μέτρων στο ρέμα Πικροδάνης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης - Φόβος για τους κατοίκους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

06:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Στα μπλόκα παραμένουν και τις ημέρες των εορτών οι αγρότες: Νέα πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν οι βροχές και η… θερμοκρασία – Η πρόγνωση για το Σαββατιοκύριακο

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου

04:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 30.450 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προαναγγέλλει συνέχιση της ανάπτυξης πυραύλων την επόμενη πενταετία

03:52ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: 2.000 θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους – Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

03:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαοτικές στιγμές στο Inside the NBA: Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα για νέους ανέργους με επιχορήγηση 17.500 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

02:36ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου οι επιταγές των 25 ευρώ

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης των Κούρδων της Συρίας: «Κάθε προσπάθεια για να μη ναυαγήσει η συμφωνία με τη Δαμασκό»

01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Για την προστασία των Χριστιανών» - Αεροπορικά πλήγματα εναντίον των «τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚ» στη Νιγηρία με εντολή Τραμπ

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια - Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

06:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

20:01ΕΛΛΑΔΑ

«Σ' αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω» - Τα τελευταία λόγια της αεροσυνοδού με τον σύντροφό της πριν τη θανατηφόρα συντριβή

21:56LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο δικηγόρος του παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε τη σύζυγό του

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκρεμός βάθους 12 μέτρων στο ρέμα Πικροδάνης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης - Φόβος για τους κατοίκους

03:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαοτικές στιγμές στο Inside the NBA: Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις για όλα τα οχήματα

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2025 σε πολιτική, τέχνη και κοινωνία - Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Διονύσης Σαββόπουλος, Καίτη Γκρέυ, Νίκος Γαλανός, Κώστας Σημίτης

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τα «φθινοπωρινά» Χριστούγεννα στην «ψυχρή» Πρωτοχρονιά - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απάτης 70χρονη στη Θεσσαλονίκη: Της απέσπασαν κοσμήματα και λίρες αξίας μισού εκατ. ευρώ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ