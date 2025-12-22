Νέες ομάδες στα social media «καρφώνουν» τα μπλόκα της τροχαίας στους δρόμους της Αττικής

Νέες ομάδες δημιουργήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μετά το «λουκέτο» και τις συλλήψεις της ΕΛΑΣ για ομάδες που ενημέρωναν οδηγούς για μπλόκα της Τροχαίας ώστε να γλιτώνουν τους ελέγχους.

Όπως θα δείτε στο βίντεο του ΣΚΑΪ που ακολoυθεί τα μέλη της ομάδας περιγράφουν αναλυτικά με ακριβή αναφορά σε ποια σημεία βρίσκονται τα μπλόκα που έχει στήσει για ελέγχους η Τροχαία. Τα μέλη των ομάδων στέλνουν ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες των περιπολικών που πραγματοποιούν τους ελέγχους.

Μάλιστα, τα μέλη στέλνουν και «πινέζες» στο google maps ώστε τυχόν παραβάτες ή μεθυσμένοι οδηγοί να γνωριζουν ακριβώς τα σημεία που βρίσκονται τα μπλόκα της ΕΛΑΣ για να αποφεύγουν τα σημεία αυτά, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους αλλά και των συμπολιτών τους εξαιτίας της απαράδεκτης συμπεριφοράς τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαχειριστές των παλαιότερων ομάδων είχαν εντοπισθεί και συλληφθεί από την ΕΛΑΣ, ενώ την ίδια τύχη αναμένεται να έχουν και οι διαχειριστές των νέων αυτών ομάδων με τις Αρχές να βρίσκονται ήδη στα ίχνη τους.

Σημειώνεται ότι ήδη αυτές οι νέες ομάδες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους απαριθμούν δεκάδες χιλιάδες μέλη, γεγονός πυο αποδεικνύει ότι αρκετοί συμπολίτες μας έχουν αυτή την απερίσκεπτη συμπεριφορά.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ