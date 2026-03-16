Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (16/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

16/3/2026 8:00:00 πμ

16/2/2026 1:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΟΔΟΥΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΔΟΣ ΠΕΥΚΩΝ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΗΣΑΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΥΡΑΚΟ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΧΩΝ - ΟΔΩΝ

1067

Λειτουργία

16/3/2026 8:00:00 πμ

16/3/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΛΕΦΩΡΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

159

Κατασκευές

16/3/2026 8:00:00 πμ

16/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

294

Λειτουργία

16/3/2026 8:00:00 πμ

16/3/2026 12:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

392

Λειτουργία

16/3/2026 8:00:00 πμ

16/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΔΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

290

Λειτουργία

16/3/2026 8:00:00 πμ

16/3/2026 2:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ έως κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

248

Κατασκευές

16/3/2026 8:00:00 πμ

16/3/2026 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 132 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

253

Κατασκευές

16/3/2026 8:00:00 πμ

16/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΙΟΛΟΥ - Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - ΛΑΕΡΤΟΥ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΣΠ.ΦΩΚΑ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΡΟΥΣΒΕΛΤ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

158

Κατασκευές

16/3/2026 8:00:00 πμ

16/3/2026 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΥΛΑΗ Ε - ΚΡΗΤΗΣ - ΕΡΕΣΣΟΥ - ΕΥΤΕΡΠΗΣ - ΜΑΛΕΜΕ - ΑΙΒΑΛΙΟΥ - ΠΕΤΣΑ - ΡΕΜΑΤΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΔΡΥΑΔΩΝ - ΜΥΛΩΝΑ - ΕΛΑΤΩΝ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ - ΥΔΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

2263

Λειτουργία

16/3/2026 8:00:00 πμ

16/3/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ.

1595

Λειτουργία

16/3/2026 8:30:00 πμ

16/3/2026 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΚΙΡΚΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΙΡΚΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΙΡΚΗΣ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

258

Κατασκευές

16/3/2026 8:30:00 πμ

16/3/2026 1:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΩΝ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΤΙΡΥΝΘΟΣ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ απο κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ απο κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

247

Κατασκευές

16/3/2026 9:00:00 πμ

16/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚ ΜΙΛΑΝ, ΒΑΛΛΙΑΝΩΝ, ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ, ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

216

Κατασκευές

16/3/2026 11:00:00 πμ

16/3/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΣΕΛΑΣΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

393

Λειτουργία

16/3/2026 12:00:00 μμ

16/3/2026 3:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΒΕΡΡΑ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΡΑ απο κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΑΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

250

Κατασκευές

16/3/2026 12:00:00 μμ

16/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΙΝΕΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

293

Λειτουργία

16/3/2026 12:30:00 μμ

16/3/2026 4:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΩΩΝ απο κάθετο: ΑΝΘΙΟΥ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΥΜΕΛΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ έως κάθετο: ΜΕΣΑΠΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:30 μμ

289

Λειτουργία

16/3/2026 4:00:00 μμ

16/3/2026 6:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ έως κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ 60 από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ

298

Λειτουργία

