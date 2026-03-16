Γέλιο, δάκρυα, σοκαριστικές αποκαλύψεις - Όσα θα δούμε στα πιο επιτυχημένα σίριαλ

Η εβδομάδα ξεκινά με νέες αλλαγές στη βραδινή ζώνη, αφού ο ALPHA ρίχνει στην αρένα της Δευτέρας την κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» και επαναφέρει το σίριαλ «Να μ’αγαπάς» στο ένα επεισόδιο ανά ημέρα. Ο ανταγωνισμός, φυσικά, συνεχίζει να είναι σκληρός καθώς οι εξελίξεις σε δέκα παραγωγές μυθοπλασίας βάζουν φωτιά!

Να μ’αγαπάς, ALPHA 20.00

Ο Λευτέρης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση γάμου στην Άννα και, με τη βοήθεια της Φωτεινής, επιλέγει τελικά το οικογενειακό κειμήλιο της γιαγιάς τους ως δαχτυλίδι αρραβώνα. Παράλληλα, ο Άγγελος κάνει ένα γενναιόδωρο δώρο στη Φωτεινή, χαρίζοντάς της τη δική της κλινική. Όμως η χαρά επισκιάζεται από την αποκάλυψη: ο Μάκης είναι συμβατός δότης. Κι ενώ ο Θεόφιλος δηλώνει έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα, ο Μάκης αρνείται κατηγορηματικά να δώσει το νεφρό του.

Μπαμπά σ’αγαπώ, ALPHA 21.00

Ο Νίκος δέχεται την πρόταση του Δημήτρη για να βγουν έξω για ποτό σε μια βραδιά με απρόσμενες εξελίξεις αλλά και χορογραφίες, ενώ ο Ηρακλής περνάει τη δική του βραδιά με την Τζένη και παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για το δικό τους μέλλον, αλλά και του Στέλιου. Όταν όμως ο Κώστας που προσέχει τον Βίκτωρα, χρειαστεί να φύγει επειγόντως για να πάει στα δικά του παιδιά, η Ελένη θα επιστρέψει για μια ακόμα φορά στο διαμέρισμα του Δημήτρη για να κάνει baby-sitting στον μικρό Βίκτωρα. Τέλος, η Βιργινία δέχεται ένα απρόσμενο τηλεφώνημα απ’ την Στέλλα κι ίσως ήρθε η ώρα οι δυο γυναίκες να ενώσουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τον Νίκο.

Έχω παιδιά, MEGA 21.00

Η μεγάλη στιγμή έφτασε: ο Τάσος μένει για πρώτη φορά μόνος στο σπίτι. Η Σάρα, παρότι σε κατάσταση πανικού, επιστρατεύει όλη της την ψυχραιμία για να του δείξει εμπιστοσύνη. Παράλληλα, ο Σταύρος αποφασίζει να κάνει ένα ριζικό «rebranding» στην εμφάνισή του, ξεκινώντας φυσικά από τα ρούχα. Ο κυρ Στέλιος πείθεται από έναν φίλο να δείξει περισσότερη στοργή στον γιο του Μιχάλη, αλλά μάλλον δεν είναι πολύ καλός στα λόγια…ούτε στις πράξεις!

Grand hotel, ANT1 21.00

Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη με την σχέση της μητέρας της με τον Ρήγα και η σύγκρουσή τους είναι καταστροφική. Αναζητά την στήριξη του Πέτρου, αλλά εκείνος χάνεται στο ποτό και τσακώνεται άσχημα με τον Άρη, πιστεύοντας ότι συνεχίζει να έχει σχέση με την Αλίκη. Η Κυβέλη, ράκος μετά τη σύγκρουσή της με την Αλίκη, είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να τα παρατήσει όλα και να φύγει με τον Ρήγα, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί η εμπλοκή του στη δολοπλοκία εναντίον του Νικόλα. Η Αλίκη αποφασίζει να μεταβιβάσει το ποσοστό της του ξενοδοχείου στον Άρη για να προστατέψει τον Πέτρο από τα αντίποινα του Ρήγα και του Χατζημήτρου. Ο Αλέξανδρος στήνει παγίδα στην Σοφία και την φωτογραφίζει να φιλιέται με τον Ιάσονα. Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Κυβέλη ότι ο Χατζημήτρος είναι αδερφός του και ότι τον απειλεί για να του παραδώσει το Grand Hotel. Η Ελένη λέει στον Πέτρο ότι η Αλίκη και ο Άρης κάτι του κρύβουν. Ο Πέτρος, διαλυμένος ψυχολογικά, ζητάει από την Αλίκη εξηγήσεις.

Μια νύχτα μόνο, MEGA 21.40

Μετά τη σύγκρουση που είχε ο Οδυσσέας με την Αρετή, που τον κατηγορεί ότι ευθύνεται για τον ξυλοδαρμό της Ευθυμίου, αποφασίζει να καταθέσει τα όπλα, δίνοντας χώρο και το ελεύθερο στον Σταύρο να τη διεκδικήσει. Ο Σταύρος όμως καταλαβαίνει, ότι η Ελένη είναι αυτή που τον αγαπά πραγματικά. Παράλληλα, οι υποψίες του Πωλ για τη Μιρέλλα φουντώνουν και αποφασίζει να την έχει σε στενή παρακολούθηση, περιμένοντας να κάνει το πρώτο λάθος. Ο Νταγιάννος θα αναλάβει να ανακαλύψει ποιος βρίσκεται πίσω από το ατύχημα της Μίνας και θα βρεθεί απέναντι στον Μπακύρα, ενώ ο Άλκης μπλέκει όλο και πιο βαθιά στα δίχτυα του υποκόσμου. Η Ευθυμίου, νιώθοντας ότι η ζωή της απειλείται, στέλνει μήνυμα στην Αρετή.

Άγιος Έρωτας, ALPHA 22.00

Η απόδραση της Σοφίας από το σπίτι της Θάλειας προκαλεί πανικό και ο πατήρ Νικόλαος με τη Χλόη προσπαθούν να τη βρουν πριν συμβεί το χειρότερο. Την ίδια στιγμή, η Σοφία εμφανίζεται απρόσμενα στο σπίτι της Χριστίνας και έρχεται αντιμέτωπη με τον Χάρη, την Αναστασία και το μωρό τους, προκαλώντας ένταση και φόβο. Παράλληλα, η Χριστίνα ανακαλύπτει παράνομα εμπορεύματα στον πρώην οίκο ανοχής και πιέζει τον Στέφανο και τον Πέτρο να της πουν την αλήθεια. Εκείνοι αναγκάζονται να της ομολογήσουν τη σκληρή αλήθεια για τη συμμετοχή τους σε λαθρεμπόριο. Ο Παύλος συνεχίζει τα σκοτεινά παιχνίδια εξουσίας, απειλώντας τον Γεράσιμο. Την ίδια στιγμή, η Σμαρώ, αγανακτισμένη από την τελευταία επίθεση της Σοφίας στην κόρη της, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, με τρόπο που θα οδηγήσει την ένταση στα άκρα…

Από Ήλιο σε Ήλιο, ΕΡΤ1 22.00

Στο 1880: Ο Γαλανός πιάνει τον Δρακούλη να αποπλανεί τη Λένη κι εκείνος αναγκάζεται να υποσχεθεί γάμο, ενώ απαιτεί την προίκα της Ταξιαρχούλας. Ο Γαλανός αρνείται και το σπίτι αναστατώνεται. Ο Περσέας (πατέρας, Κων/νος Πλεμμένος) δουλεύοντας για πρώτη φορά στις στοές, γνωρίζει τη σκληρότητα και την εκμετάλλευση. Μαζί με την Κατερινέτα πηγαίνουν στο Μεγάλο Λιβάδι, η φτώχεια τούς βαραίνει, αλλά χτίζουν το μικρό τους κελί με τη βοήθεια του Μανώλη, που συγκρούεται με τον Ζαννή Κονόμο και τελικά αποκληρώνεται. Στο μεταξύ, η Ταξιαρχούλα παίρνει τη μεγάλη απόφαση να θυσιάσει την προίκα της, προκειμένου να διασωθεί η τιμή της αδελφής της, η οποία είναι έγκυος στην Ανδρομέδα.

Η γη της ελιάς, MEGA 23.00

Η ανάσυρση του καμένου αυτοκινήτου του Ορέστη από τη θάλασσα, ενισχύει τις υποψίες της Μαρουσώς σχετικά με το ποιος είναι αναμεμειγμένος στην υπόθεση εξαφάνισης του Ορέστη. Η σχέση του Στέφανου και της Βασιλικής είναι ακόμα τεταμένη και οποιαδήποτε προσπάθεια του Στέφανου να κάνουν κάποια συζήτηση πέφτει στο κενό, καθώς η Βασιλική δεν θέλει καμία κουβέντα για το θέμα της μετακόμισης στη Γερμανία. Παράλληλα, ο Λυκούργος είναι ψυχρός απέναντι στη Χάιδω, αφού πιστεύει ότι επηρεάζει αρνητικά τη Βασιλική και φέρεται εγωιστικά. Η Μαρουσώ ανακοινώνει στην Αλεξάνδρα ότι ανασύρθηκε το αυτοκίνητο του Ορέστη χωρίς όμως να βρεθεί ο ίδιος μέσα και η Αλεξάνδρα δεν ξέρει πια τι να πιστέψει. Η Ισμήνη δεν είναι καλά και ο Κωνσταντίνος αναγκάζεται να ακυρώσει το ραντεβού του με τη Φρύνη. Έτσι, εκείνη από αντίδραση βγαίνει για φαγητό με τον Παρασκευά, πράγμα που θα ενοχλήσει πολύ τον Κωνσταντίνο. Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται και η κατάθεση της ξαδέλφης του Δημοσθένη φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την Ασπασία. Ο Παυλής, έχοντας δίπλα του τον Μανώλη, επιτίθεται σε έναν από τους βιαστές της Δάφνης, ο οποίος όμως τους κάνει μήνυση και καλούνται να περάσουν αυτόφωρο, με κίνδυνο να μαθευτεί η δραματική ιστορία της Δάφνης.

Το παιδί, ΕΡΤ1 23.00

Ο Δημήτρης και η Βάνα διαφωνούν σχετικά με τις ανάγκες της Άρτεμης όσο αυτή αναρρώνει. Η επίσκεψη του Ιβάν ταράζει τον γιο του, που του ζητά πλέον εξηγήσεις για όλα. Η Ανθούλα παραμένει απόμακρη με τους γονείς της παρά τις προσπάθειες του Χρυσόδημου. Ο Μιχαήλ καταλαβαίνει ότι η Ιρίνα τον υποψιάζεται και τη ρωτά στα ίσα αν τον θεωρεί άνθρωπο του Τιέν.

Porto Leone, ALPHA 23.30

Το εγκεφαλικό και το πέσιµο του Βούλγαρη φέρνει αναστάτωση σε όλη την οικογένεια, µε την Γαλήνη να πρέπει να διαχειριστεί µία νέα πραγµατικότητα. Η Βούλα γίνεται ράκος µετά από το ξεµπρόστιασµα που της κάνει ο Ορέστης µέσα στο Πόρτο Λεόνε, ενώ ο Μανώλης ακούει µία συνοµιλία του Χρόνη που του αποκαλύπτει πιο σκοτεινές πτυχές του χαρακτήρα του. Η αστυνοµία βρίσκει το πτώµα του Σήφη, ενώ η Αλεξάνδρα αναστατώνεται από τα μισόλογα του Καστίλια σε σχέση με την Άντζελα. Παράλληλα, ο Γιάμαρης ανακαλύπτει ποιος βρίσκεται πίσω από τις φωτογραφίες του µε την Γαλήνη.

