Έρευνα: Οι 3 συνήθειες στον ύπνο που επιταχύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου

Snapshot Ο ύπνος εκτός του συνιστώμενου ορίου 7

9 ωρών, ο συχνός μεσημεριανός ύπνος και η αϋπνία συνδέονται με σημάδια πρόωρης εγκεφαλικής γήρανσης.

Αυτές οι συνήθειες σχετίζονται με αυξημένο όγκο αλλοιώσεων της λευκής ουσίας, που αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ.

Οι αρνητικές επιπτώσεις του ανεπαρκούς ύπνου παραμένουν ισχυρές ακόμα και μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες κινδύνου όπως η αρτηριακή πίεση και το κάπνισμα.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της ποιότητας και σταθερότητας του ύπνου μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις της εγκεφαλικής γήρανσης και τον κίνδυνο άνοιας.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί η επίδραση του τύπου και της διάρκειας του μεσημεριανού ύπνου στον εγκέφαλο. Snapshot powered by AI

Ο τρόπος με τον οποίο κοιμόμαστε ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία του εγκεφάλου μας καθώς μεγαλώνουμε. Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Alzheimer’s & Dementia, αποκαλύπτει ότι τρεις κοινές συνήθειες γύρω από τον ύπνο συνδέονται άμεσα με σημάδια πρόωρης εγκεφαλικής γήρανσης. Πρόκειται για τον ύπνο εκτός του συνιστώμενου ορίου των επτά έως εννέα ωρών, τον συχνό μεσημεριανό ύπνο και την αϋπνία.

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες ανέλυσαν εγκεφαλικές απεικονίσεις και απαντήσεις σε ερωτηματολόγια από περισσότερους από 23.000 ενήλικες μέσης και τρίτης ηλικίας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι και οι τρεις αυτές συμπεριφορές συνδέονται με αυξημένο όγκο αλλοιώσεων της λευκής ουσίας. Οι συγκεκριμένες βλάβες τείνουν να συσσωρεύονται στον εγκέφαλο με την πάροδο του χρόνου και σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η έρευνα έδειξε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις παρέμεναν ισχυρές ακόμη και όταν οι επιστήμονες συνυπολόγισαν παράγοντες όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα και η σωματική αδράνεια. Αντίθετα, άλλες συνήθειες, όπως το ροχαλητό, αποκλείστηκαν από τα τελικά συμπεράσματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εστίαση στη διάρκεια του ύπνου, όπου διαπιστώθηκε ότι όσοι κοιμούνταν λιγότερο από επτά ώρες τη νύχτα εμφάνιζαν σημαντικά μεγαλύτερη φθορά της λευκής ουσίας, κάτι που δεν παρατηρήθηκε σε όσους κοιμούνταν περισσότερο. Αναφορικά με τον μεσημεριανό ύπνο, οι ερευνητές σημείωσαν ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για να διαπιστωθεί αν οι σύντομοι και περιστασιακοί ύπνοι επηρεάζουν διαφορετικά τον εγκέφαλο σε σχέση με τους μεγαλύτερους και πιο συχνούς.

Παρά τα ανησυχητικά στοιχεία, οι επιστήμονες τονίζουν ότι υπάρχει μια ελπιδοφόρος διάσταση: ο ύπνος αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου που μπορούμε να ελέγξουμε και να αλλάξουμε. Όπως επισημαίνουν οι επικεφαλής της μελέτης, εάν καταφέρουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη σταθερότητα του καθημερινού μας ύπνου, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τις επιπτώσεις της εγκεφαλικής γήρανσης και, κατ' επέκταση, να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας απέναντι στην απειλή της άνοιας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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