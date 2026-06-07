Κατζ σε Τούρκο υπουργό: «Η οθωμανική αυτοκρατορία που ονειρεύεσαι εσύ και ο Ερντογάν κατάρρευσε»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, μιλά κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο στις 18 Ιουλίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Snapshot Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί εξέφρασε την επιθυμία να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ και αναφέρθηκε στον Ταγίπ Ερντογάν ως παγκόσμιο ηγέτη που θα επαναφέρει τα εδάφη υπό τουρκική κυριαρχία.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ απάντησε ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ εδώ και 3.000 χρόνια και δεν θα γίνει ποτέ μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο Κατζ υπογράμμισε ότι το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό κράτος που μπορεί να αμυνθεί σε κάθε απειλή, σε αντίθεση με την καταρρέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύονται ο Τσιφτσί και ο Ερντογάν.

Ο Ισραηλινός υπουργός επέκρινε τη νοσταλγία για την Οθωμανική εποχή και τόνισε ότι η Τουρκία θα έπρεπε να ακολουθεί το παράδειγμα του Ατατούρκ για ένα σύγχρονο κράτος. Snapshot powered by AI

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ στα σχόλια το υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί ο οποίος δήλωσε ότι εύχεται να γίνει κυβερνήτης Ιερουσαλήμ.

«Όπως και στο παρελθόν, αυτά τα εδάφη θα γίνουν και πάλι δικά μας. Θεού θέλοντος, θα περιέλθουν και πάλι υπό την κυριαρχία και την εξουσία μας. Επειδή έχουμε έναν παγκόσμιο ηγέτη όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τιμόνι. Έναν παγκόσμιο ηγέτη», είπε ο Τούρκος υπουργός.

Ο Τσιφτσί, ο οποίος υπηρέτησε ως κυβερνήτης της τουρκικής πόλης Τσορούμ και αργότερα της πόλης Ερζερούμ, εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ. «Όταν ήμουν κυβερνήτης, έκανα μια προσευχή στον Παντοδύναμο: “Κύριε μου, κάποια μέρα δώσε μου την κυβερνητική εξουσία της Ιερουσαλήμ”», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν σκληρή αντίδραση από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. «Στον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών που απειλεί και ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ, λέω το εξής: Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, και το Κράτος του Ισραήλ δεν είναι η καταρρέουσα αυτοκρατορία των Σταυροφόρων, αλλά ένα ισχυρό και αποφασιστικό έθνος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμυνθεί ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή», έγραψε στο X ο Ισραήλ Κατζ.

«Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα συνεχίσει να είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ για πάντα, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε εσείς και ο Ερντογάν κατέρρευσε και δεν θα επιστρέψει ποτέ», ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός.

Και συνέχισε: «Είναι κρίμα που δεν έχετε μάθει τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα σύγχρονο κράτος, και όμως εσείς εργάζεστε για να επιστρέψετε την Τουρκία σε μια εποχή σκοταδισμού και καθυστέρησης», κατέληξε ο υπουργός Άμυνας.