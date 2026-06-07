Σειρήνες και στο Αμμάν της Ιορδανίας από την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ - Ντοκουμέντο Newsbomb
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Σειρήνες ηχούν και στο Αμμάν της Ιορδανίας, καθώς η ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ είναι σε εξέλιξη.
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