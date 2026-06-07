Τύχη βουνό - Αγόρασε κατά λάθος δύο ίδια λαχεία και κέρδισε... 900.000 δολάρια

Snapshot Ο 65χρονος Άλαν Τέιλορ κέρδισε σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια διπλασιάζοντας κατά λάθος τα δελτία του στη λοταρία «Postcode Lottery».

Το ποσό αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο κέρδος μεμονωμένου παίκτη στη συγκεκριμένη λοταρία για το 2024.

Ο Άλαν και η σύζυγός του είχαν προγραμματίσει την πρόωρη συνταξιοδότηση λίγες εβδομάδες πριν την κλήρωση.

Ο Άλαν μοιράστηκε το συνολικό έπαθλο με έναν γείτονα, καθώς ο ταχυδρομικός τους κώδικας κληρώθηκε στην κατηγορία «Millionaire Street».

Η οικονομική άνεση που απέκτησαν θα τους επιτρέψει να βοηθήσουν φίλους και συγγενείς και να απολαύσουν τη ζωή χωρίς οικονομικές ανησυχίες. Snapshot powered by AI

Ένας υπερτυχερός συνταξιούχος κατάφερε να διπλασιάσει τα κέρδη του, όταν από καθαρό λάθος αγόρασε δύο ίδια δελτία λοταρίας, κερδίζοντας τελικά σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια. Ο 65χρονος Άλαν Τέιλορ εκτιμά ότι πάτησε λάθος κουμπί κατά την ηλεκτρονική αγορά των δελτίων, με αποτέλεσμα να παραγγείλει δύο αντί για ένα. Αυτή η απροσεξία, ωστόσο, εξελίχθηκε στο πιο ευτυχές λάθος της ζωής του, καθώς λίγο αργότερα παρέλαβε δύο επιταγές, αγγίζοντας συνολικά το ποσό των 900.000 δολαρίων.

Η συγκεκριμένη εντυπωσιακή συγκομιδή αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που έχει κερδίσει μεμονωμένος παίκτης για τη φετινή χρονιά στη δημοφιλή βρετανική λοταρία «Postcode Lottery», στην οποία οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τον ταχυδρομικό κώδικα της κατοικίας τους ως συνδρομητικό δελτίο. Ο τυχερός νικητής, που διαμένει στο Ντέρμπισαϊρ της κεντρικής Αγγλίας, παραδέχτηκε με χιούμορ ότι προφανώς επέλεξε δύο φορές το σχετικό πεδίο κατά την εγγραφή του, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως το καλύτερο λάθος που έκανε ποτέ. Από την πλευρά της, η σύζυγός του, Μπεβ, θυμάται να τον ρωτά έκπληκτη τον λόγο που είχε στην κατοχή του δύο ίδια δελτία, με τον ίδιο να δηλώνει τότε πλήρη άγνοια.

Η μεγάλη αυτή επιτυχία ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την πρόωρη συνταξιοδότηση του ζευγαριού, η οποία είχε σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή για το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής. Η Μπεβ, η οποία εργαζόταν υπό καθεστώς έντονου στρες ως νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας σε ασθενείς με άνοια, δήλωσε ότι ακόμα αδυνατεί να πιστέψει την τύχη τους. Όπως εξήγησε, έχοντας εργαστεί και οι δύο σε όλη τους τη ζωή, αποφάσισαν να συνταξιοδοτηθούν τον περασμένο Μάρτιο, παρά τους αρχικούς της ενδοιασμούς για το αν θα έπρεπε να περιμένει την επίσημη κρατική σύνταξη. Ο Άλαν, πρώην εργαζόμενος στη συντήρηση κτηρίων, συμπλήρωσε πως ένιωσε ότι είχε έρθει η ώρα να αποσυρθεί για να απολαύσει τη ζωή, σημειώνοντας πως πλέον, καθώς πλησιάζει τα 66 του χρόνια, δεν πρόκειται να ανησυχήσει ξανά ποτέ για το οικονομικό του μέλλον.

Ο Άλαν μοιράστηκε το συνολικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου λιρών με έναν ακόμα γείτονά του στην περιοχή του Τάπτον, όταν ο ταχυδρομικός τους κώδικας κληρώθηκε στην εβδομαδιαία κατηγορία «Millionaire Street». Καθώς καθένα από τα τρία τυχερά δελτία αντιστοιχούσε σε 333.333 λίρες, ο Άλαν πήρε τη μερίδα του λέοντος χάρη στον διπλό του κωδικό. Το ζευγάρι παραδέχτηκε ότι ήλπιζε σε ένα σεβαστό ποσό της τάξεως των 10.000 με 20.000 λιρών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα, ο Άλαν περιέγραψε πως όταν άνοιξε τη δεύτερη επιταγή έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του από τη συγκίνηση, ενώ κατέληξε τονίζοντας ότι αυτή η οικονομική άνεση θα τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους, βοηθώντας πολλούς φίλους και συγγενείς.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης