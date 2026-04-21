Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

Snapshot Ο Μανουέλ Ρέιχα κατηγορείται για απάτη ή υπεξαίρεση σχετικά κερδισμένο δελτί λοταρίας αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι βρήκε τυχαία το δελτίο, αλλά τα στοιχεία από το τερματικό του καταστήματος αμφισβητούν αυτή την εκδοχή.

Ο Ρέιχα υπέβαλε τέσσερα αιτήματα καταβολής του ποσού στη Λοταρία του Κράτους, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τα τελευταία τρία.

Ο αδελφός του, Μιγκέλ Ρέιχα, που είχε θέση στη δημόσια λοταρία, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συγκάλυψη.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν υπήρχε σαφές πρωτόκολλο για τον χειρισμό της υπόθεσης και αρνήθηκε προσπάθεια παρεμπόδισης της αναζήτησης του πραγματικού δικαιούχου.

Μια πολύκροτη υπόθεση με φόντο κερδισμένο δελτίο της ισπανικής λοταρίας Primitiva, αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, εκδικάζεται στην πόλη Α Κορούνια της Ισπανίας, με κατηγορούμενο έναν έμπειρο λαχειοπώλη που φέρεται να ιδιοποιήθηκε το δελτίο πελάτη του.

Ο Μανουέλ Ρέιχα, με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στον χώρο, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έξι ετών για απάτη ή υπεξαίρεση.

Κατά την απολογία του, ο Ρέιχα υποστήριξε ότι στις 2 Ιουλίου 2012 βρήκε το δελτίο τυχαία πάνω στον πάγκο του καταστήματός του, σε στιγμή που, όπως είπε, δεν βρισκόταν κανείς άλλος στον χώρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, δεν γνώριζε σε ποιον ανήκε και αιφνιδιάστηκε όταν το μηχάνημα επαλήθευσης εμφάνισε ένδειξη που παρέπεμπε σε κέρδος πρώτης κατηγορίας. Όπως είπε, ένιωσε σοκ, αλλά και απογοήτευση επειδή δεν είχε απέναντί του τον κάτοχο του δελτίου για να του ανακοινώσει την είδηση.

Η εκδοχή του, ωστόσο, αμφισβητείται ευθέως από την κατηγορούσα αρχή. Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το τερματικό του καταστήματος δείχνουν ότι λίγο πριν από τον έλεγχο του κερδοφόρου δελτίου είχαν προηγηθεί επαληθεύσεις άλλων στηλών με αριθμούς που συνδέονται, κατά την έρευνα, με την ημερομηνία γέννησης του φερόμενου ως πραγματικού δικαιούχου.

Οι αρχές θεωρούν ότι το εύρημα αυτό ενισχύει το σενάριο πως ο κατηγορούμενος είχε μπροστά του τον πελάτη την ώρα του ελέγχου και γνώριζε ποιος ήταν ο κάτοχος του δελτίου. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή, χωρίς όμως να δώσει σαφή απάντηση για τη σύμπτωση των ίδιων συνδυασμών.

Τα 4 αιτήματα για την καταβολή του ποσού

Νέα ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι ο Ρέιχα υπέβαλε τέσσερα αιτήματα προς τη Λοταρία του Κράτους για την καταβολή του ποσού. Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι η πρώτη κίνηση είχε στόχο να μην παραγραφεί το έπαθλο μέχρι να εντοπιστεί ο νόμιμος κάτοχος. Ωστόσο, για τα επόμενα αιτήματα, που κατατέθηκαν τους πρώτους μήνες του 2013, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν θυμάται με σαφήνεια ούτε το περιεχόμενό τους ούτε τη σκοπιμότητά τους.

Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται και ο ρόλος του αδελφού του κατηγορουμένου, Μιγκέλ Ρέιχα, ο οποίος τότε κατείχε θέση ευθύνης στη δημόσια λοταρία στην Α Κορούνια και αντιμετωπίζει κατηγορίες για συγκάλυψη. Ο Μανουέλ Ρέιχα ανέφερε ότι αμέσως μετά την ανεύρεση του δελτίου μετέβη στο γραφείο του αδελφού του για να τον ενημερώσει, επιμένοντας ότι κανείς δεν εμφανίστηκε ποτέ για να διεκδικήσει το ποσό.

Η εικόνα του κατηγορουμένου στο δικαστήριο ήταν εκείνη ενός ανθρώπου νευρικού και με εμφανή κενά μνήμης. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει ούτε πότε έμαθε το ακριβές ύψος του επάθλου, ενώ επέμεινε ότι ούτε ο ίδιος, ούτε ο αδελφός του επιχείρησαν να παρεμποδίσουν την αναζήτηση του πραγματικού δικαιούχου. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρχε σαφές πρωτόκολλο για τον χειρισμό μιας τέτοιας περίπτωσης και οι αποφάσεις ελήφθησαν σταδιακά, καθώς εξελισσόταν η υπόθεση

