Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι βρήκε τυχαία το δελτίο στο κατάστημά του, όμως τα στοιχεία της έρευνας και οι κινήσεις που καταγράφηκαν από το μηχάνημα αμφισβητούν την εκδοχή του

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο Μανουέλ Ρέιχα κατηγορείται για απάτη ή υπεξαίρεση σχετικά κερδισμένο δελτί λοταρίας αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία.
  • Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι βρήκε τυχαία το δελτίο, αλλά τα στοιχεία από το τερματικό του καταστήματος αμφισβητούν αυτή την εκδοχή.
  • Ο Ρέιχα υπέβαλε τέσσερα αιτήματα καταβολής του ποσού στη Λοταρία του Κράτους, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τα τελευταία τρία.
  • Ο αδελφός του, Μιγκέλ Ρέιχα, που είχε θέση στη δημόσια λοταρία, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συγκάλυψη.
  • Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν υπήρχε σαφές πρωτόκολλο για τον χειρισμό της υπόθεσης και αρνήθηκε προσπάθεια παρεμπόδισης της αναζήτησης του πραγματικού δικαιούχου.
Μια πολύκροτη υπόθεση με φόντο κερδισμένο δελτίο της ισπανικής λοταρίας Primitiva, αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, εκδικάζεται στην πόλη Α Κορούνια της Ισπανίας, με κατηγορούμενο έναν έμπειρο λαχειοπώλη που φέρεται να ιδιοποιήθηκε το δελτίο πελάτη του.

Ο Μανουέλ Ρέιχα, με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στον χώρο, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έξι ετών για απάτη ή υπεξαίρεση.

Κατά την απολογία του, ο Ρέιχα υποστήριξε ότι στις 2 Ιουλίου 2012 βρήκε το δελτίο τυχαία πάνω στον πάγκο του καταστήματός του, σε στιγμή που, όπως είπε, δεν βρισκόταν κανείς άλλος στον χώρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, δεν γνώριζε σε ποιον ανήκε και αιφνιδιάστηκε όταν το μηχάνημα επαλήθευσης εμφάνισε ένδειξη που παρέπεμπε σε κέρδος πρώτης κατηγορίας. Όπως είπε, ένιωσε σοκ, αλλά και απογοήτευση επειδή δεν είχε απέναντί του τον κάτοχο του δελτίου για να του ανακοινώσει την είδηση.

Η εκδοχή του, ωστόσο, αμφισβητείται ευθέως από την κατηγορούσα αρχή. Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το τερματικό του καταστήματος δείχνουν ότι λίγο πριν από τον έλεγχο του κερδοφόρου δελτίου είχαν προηγηθεί επαληθεύσεις άλλων στηλών με αριθμούς που συνδέονται, κατά την έρευνα, με την ημερομηνία γέννησης του φερόμενου ως πραγματικού δικαιούχου.

Οι αρχές θεωρούν ότι το εύρημα αυτό ενισχύει το σενάριο πως ο κατηγορούμενος είχε μπροστά του τον πελάτη την ώρα του ελέγχου και γνώριζε ποιος ήταν ο κάτοχος του δελτίου. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή, χωρίς όμως να δώσει σαφή απάντηση για τη σύμπτωση των ίδιων συνδυασμών.

Τα 4 αιτήματα για την καταβολή του ποσού

Νέα ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι ο Ρέιχα υπέβαλε τέσσερα αιτήματα προς τη Λοταρία του Κράτους για την καταβολή του ποσού. Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι η πρώτη κίνηση είχε στόχο να μην παραγραφεί το έπαθλο μέχρι να εντοπιστεί ο νόμιμος κάτοχος. Ωστόσο, για τα επόμενα αιτήματα, που κατατέθηκαν τους πρώτους μήνες του 2013, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν θυμάται με σαφήνεια ούτε το περιεχόμενό τους ούτε τη σκοπιμότητά τους.

Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται και ο ρόλος του αδελφού του κατηγορουμένου, Μιγκέλ Ρέιχα, ο οποίος τότε κατείχε θέση ευθύνης στη δημόσια λοταρία στην Α Κορούνια και αντιμετωπίζει κατηγορίες για συγκάλυψη. Ο Μανουέλ Ρέιχα ανέφερε ότι αμέσως μετά την ανεύρεση του δελτίου μετέβη στο γραφείο του αδελφού του για να τον ενημερώσει, επιμένοντας ότι κανείς δεν εμφανίστηκε ποτέ για να διεκδικήσει το ποσό.

Η εικόνα του κατηγορουμένου στο δικαστήριο ήταν εκείνη ενός ανθρώπου νευρικού και με εμφανή κενά μνήμης. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει ούτε πότε έμαθε το ακριβές ύψος του επάθλου, ενώ επέμεινε ότι ούτε ο ίδιος, ούτε ο αδελφός του επιχείρησαν να παρεμποδίσουν την αναζήτηση του πραγματικού δικαιούχου. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρχε σαφές πρωτόκολλο για τον χειρισμό μιας τέτοιας περίπτωσης και οι αποφάσεις ελήφθησαν σταδιακά, καθώς εξελισσόταν η υπόθεση

08:50ΕΥ ΖΗΝ

Ποιοι είναι οι 5 αριθμοί που συνδέονται με την ιδανική υγεία της καρδιάς

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα σταθμοί της Γραμμής 2 - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη η διαδικασία ανάκτησης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έχουν απωθήσει 27 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική οδό - Πού εντοπίζονται προβλήματα

08:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μεξικό: Ένοπλος άνοιξε πυρ στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν – Νεκρή μια Καναδή τουρίστρια

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ιστορική απόφαση - Θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Συνεχίζεται η κυριαρχία των private label έναντι των επωνύμων - 1 στα 4 προϊόντα που αγοράζουν οι Έλληνες είναι ιδιωτικής ετικέτας

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Leapmotor T03 δίνει λύση στις πόλεις και ως micro van

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το κατασχεμένο ιρανικό πλοίο Touska πιθανότατα μετέφερε είδη διπλής χρήσης

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Απριλίου

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Ξεκινά προσπάθεια αφύπνισης της 16χρονης – Την Πέμπτη στον ανακριτή ο ανήλικος

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στίγμα αντιπολίτευσης στο φόρουμ των Δελφών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η εξέλιξη «ευνοεί» τους ανθρώπους με κόκκινα μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δέρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τελικός για την πρόκριση στα playoffs - Η ώρα και το κανάλι

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Εξαιρούνται οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα από τον βιομετρικό έλεγχο – Αντίδραση της Ε.Ε.

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

07:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων – Ο πατέρας της 16χρονης περιγράφει τον Γολγοθά της οικογένειας: «Είναι πολυτραυματίας, περνάμε άσχημα»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αντικρουόμενα μηνύματα από Τραμπ – Το Ιράν απορρίπτει συνομιλίες υπό απειλή – 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ